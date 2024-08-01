В борисовском учебном центре проходит подготовка танкистов

Преодоление противотанковых рвов, колейных мостов, минно-взрывных заграждений. В Борисовском учебном центре проходит подготовка механиков-водителей танков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсанты практикуются в преодолении различных препятствий на местности. Их на пути, а контрольная дистанция составляет до 6 километров, немало. Здесь важно учитывать все, чтобы боевая машина не сошла с маршрута. При этом нужно сохранять приемлемую скорость.

Николай Шелег, курсант борисовского учебного центра:

Нужно чувствовать полностью габариты своей машины, чтобы не задеть ограждения, которые находятся на препятствиях, и чтобы на колейном мосту не выпасть.