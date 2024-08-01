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В борисовском учебном центре проходит подготовка танкистов

01 августа 2024 13:36
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Преодоление противотанковых рвов, колейных мостов, минно-взрывных заграждений. В Борисовском учебном центре проходит подготовка механиков-водителей танков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В борисовском учебном центре проходит подготовка танкистов-1

Курсанты практикуются в преодолении различных препятствий на местности. Их на пути, а контрольная дистанция составляет до 6 километров, немало. Здесь важно учитывать все, чтобы боевая машина не сошла с маршрута. При этом нужно сохранять приемлемую скорость.

В борисовском учебном центре проходит подготовка танкистов-4

Николай Шелег, курсант борисовского учебного центра:
Нужно чувствовать полностью габариты своей машины, чтобы не задеть ограждения, которые находятся на препятствиях, и чтобы на колейном мосту не выпасть.

В борисовском учебном центре проходит подготовка танкистов-7

Станислав Пономаренко, командир учебного взвода:
У них уже определенные навыки хорошие есть. То есть мы наблюдаем со стороны, смотрим по их оценочным показателям. И видно, что ребята уже довольно хорошо освоили технику на своем базовом уровне.

Следующим этапом в подготовке гвардейцев станет форсирование водной преграды на боевой технике.

# общество

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