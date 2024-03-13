Прямой эфир

В Беларуси скорректированы вопросы отчуждения имущества лиц из недружественных стран

13 марта 2024 10:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси скорректированы вопросы отчуждения имущества лиц из недружественных стран. Соответствующий Указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси скорректированы вопросы отчуждения имущества лиц из недружественных стран-1

Документ вносит некоторые дополнения к ранее существовавшим нормам. Он должен обеспечить дальнейшее стабильное функционирование нашей экономики. В частности, принятым Указом Президента определены случаи, когда не требуются получение разрешения и уплата взноса при отчуждении имущества лиц из недружественных иностранных государств. Вопрос о необходимости внесения таких изменений обсуждался в январе на совещании Президента с руководством Совета Министров.

# Закон # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Уникальные издания Конституции суверенной Беларуси показали в Президентской библиотеке
13 марта 2024 10:42

Уникальные издания Конституции суверенной Беларуси показали в Президентской библиотеке

В Верховном суде начались прения по делу Катрюка
13 марта 2024 10:35

В Верховном суде начались прения по делу Катрюка

«Позывной «Спасатель». Анастасия Швайбович рассказала о новом проекте МЧС
13 марта 2024 09:09

«Позывной «Спасатель». Анастасия Швайбович рассказала о новом проекте МЧС