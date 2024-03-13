В Верховном суде начались прения по делу Катрюка

Нацистский каратель Владимир Катрюк, прения сторон по делу которого начались 13 марта в Верховном суде, лишил жизни порядка 400 человек. Об этом заявил государственный обвинитель – заместитель генерального прокурора Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Стук также добавил, что палач отличался особой жестокостью при выполнении карательных операций и за это был отмечен руководством фашистской Германии. Уроженец Украины обвиняется в геноциде белорусского народа. В составе 118-го полицейского батальона он расстреливал мирное население и сжигал деревни. При жизни каратель успел избежать суда. Сегодня государственное обвинение запросило признать Катрюка виновным по статье 127 (геноцид) без назначения наказания.

Алексей Стук, государственный обвинитель – заместитель генерального прокурора Беларуси:

Историческое значение этого процесса заключается в том, что необходимо действительно еще раз очередным фактором подтвердить историю, сохранить ее, не дать переписать историю Великой Отечественной войны. И результаты расследования уголовного дела о геноциде, и процесс, который скоро завершится, по мнению гособвинения, полностью подтверждает то, что делалось гитлеровскими захватчиками в отношении мирного населения – это самый настоящий геноцид.

Приговор по делу Катрюка огласят 18 марта. Гособвинение отмечает, что это не последний подобный судебный процесс. Уже изучается вопрос о привлечении к ответственности других известных палачей, принимавших участие в геноциде белорусского народа.