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Уникальные издания Конституции суверенной Беларуси показали в Президентской библиотеке

13 марта 2024 10:42
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Уже 15 марта будет отмечаться 30-летие Конституции суверенной Беларуси. О том, какой эволюционный путь она прошла, рассказывает экспозиция, подготовленная Президентской библиотекой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальные издания Конституции суверенной Беларуси показали в Президентской библиотеке-1

Там презентовали уникальные тиражи Конституции, архивные документы, связанные с ней. Есть даже редкое издание, написанное при помощи тактильного шрифта Брайля для слабовидящих людей. Не забыли представить и книгу карманного формата. Ее получали молодые избиратели в качестве подарка во время единого дня голосования. Главный закон страны осваивает и цифровое пространство. Он доступен с любых мобильных устройств. Причем в самой доступной форме.

Уникальные издания Конституции суверенной Беларуси показали в Президентской библиотеке-4

Алла Пендо, заместитель директора по основной деятельности Президентской библиотеки Беларуси:
Это еще одна форма доступности этого закона. Когда в понятной тебе форме, по понятным персонажам доводится какая-то правовая информация. Это будет прорыв в плане правового воспитания и просвещения. Мы хотим показать, что Основной закон нашей страны (Конституция Республики Беларусь) доступен абсолютно всем гражданам.

Уникальные издания Конституции суверенной Беларуси показали в Президентской библиотеке-7

Наша Конституция всегда была народной. Это подтверждают и документы, представленные на выставке.

# Конституция # общество

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