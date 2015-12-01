В Беларуси семьям молодых специалистов гарантированно трудоустройство

Новости Беларуси. Молодые специалисты закрепляются на своих первых рабочих местах. В Гродненской области только в этом году более тысячи выпускников вузов и ссузов разъехались по районам Принеманья.

Учителя, медики, инженеры и аграрии – наиболее востребованные специальности, особенно в сельской местности. Всем молодым людям гарантировано трудоустройство. К слову, в каждом районе семейным молодым специалистам помогают найти работу и их супругам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Метелица, агроном СПК «Больтишки»:

Уже с первых дней работы я ощутила значительную помощь в хозяйстве и от государства, потому что в хозяйстве мне выделили комнату в общежитии. Ежемесячно я получала доплату, полагающуюся молодому специалисту.

Павел Скробко, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома:

По основным профессиям аграрным человек получает какие-то льготы, получают молодые семьи, если приезжают, благоустроенные квартиры, жилье. И в каждом коллективном договоре указаны различные преференции для молодых специалистов. Это и оплата посещений спортивных сооружений, это, опять же, и оплата за жилье, если он его снимает.