Креативная идея 20-летнего парня поможет океанам самим очиститься от миллионов тонн пластиковых отходов

Новости Нидерландов. Учёные сообщают, что каждый год в моря сбрасывается настолько много пластиковых отходов, что с каждых 30 см береговой линии можно было бы собрать целых 5 пакетов мусора. Многие популярные курорты просто усеяны мусором. Но 20-летний новатор из Голландии Боян Слат верит, что нашёл решение данной проблемы: вместо того, чтобы убирать мусор с поверхности океана, он планирует дать океану «очистить себя самому».



Фото. Боян Слат

Боян Слат предпринял в этом направлении самую амбициозную из когда-либо предпринятых миссий по очищению океана от мусора. Некоммерческая организация Слата под названием «Очищение океана» поставила перед собой цель за 10 лет сократить на половину количество пластикового мусора, плавающего на поверхности Тихого океана. Для выполнения этой задачи созданы плавающие барьеры в форме буквы V, которые будут собирать мусор естественным путём, используя при этом силу течения.

Боян Слат:

Проблема загрязнения океанов – одна из крупнейших экологических проблем, стоящих сегодня перед человечеством.

Наше изобретение поможет не только очистить океаны и побережья от мусора, это ещё и важный шаг к нашей цели – очистке Большого тихоокеанского мусорного пятна.

Данный проект позволит нам с течением времени изучить эффективность системы и её долговечность. Пробная система, длиной около 2 тысяч метров, будет установлена в следующем году в Японии возле острова Цусима. Это будет самая длинная плавающая конструкция в мире. Почему Цусима? Эта территория столкнулась с очень серьёзной проблемой загрязнения окружающей среды. Каждый год здесь в океан сбрасывается примерно 1 кубический метр отходов с каждого человека. Местное правительство надеется таким образом справиться с последствиями данной проблемы.

Этот метод не нанесёт вреда окружающей среде, т.к. потоки воды и водная флора и фауна смогут свободно проходить под буферами, а пластик будет собираться на поверхности воды. Как только пластик попадёт «в ловушку», он будет плавать на поверхности воды в пределах специальных барьеров, чтобы его было легко собрать и утилизировать.

По оценкам компании, такое очистительное сооружение, диной около 100 км, сможет очистить 42% Большого тихоокеанского мусорного пятна за 10 лет. Это примерно 70 млн 320 тысяч кг отходов из пластика. Если за время испытательного срока система будет работать успешно, плавающие очистительные барьеры, известные, как круговороты, можно будет установить по всему миру. Это поможет собрать с поверхности морей и океанов более 8 миллионов тонн пластика.

Однако, не все уверены, что эти планы по очистке поверхности океана будут успешно претворены в жизнь. Deep Sea News провели анализ возможностей осуществления проекта Бояна Слата, в особенности такие вопросы, как биообрастание оборудования. По их мнению, данный вопрос не был тщательно проработан.

Несмотря на это, идея организации «Очищение океана» продвигается вперёд. В августе 2015 года 50 суден были посланы в область между Гавайями и Калифорнией для того, чтобы создать первую подробную карту расположения пластиковых отходов на поверхности Тихого океана. В команду Слата входят 100 океанографов, морских инженеров, переводчиков и проектировщиков. Поддержку организации оказывают ключевые политические фигуры, например, мэр острова Цусима и города Лос-Анджелеса. Слат смог открыть свою организацию в прошлом году благодаря краудфандингу («народному финансированию»). Его проект собрал 2 млн долларов.

Какие государства загрязняют мировой океан больше всего? Более половины пластических отходов, попадающих в океан, сбрасываются 5-ю государствами: Китаем, Индонезией, Филиппинами, Вьетнамом и Шри-Ланкой. США занимают 20 место в списке 20 высокоразвитых западных стран, загрязняющих океан отходами из пластика. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, 2,4 млн тонн пластика попадает в океан из Китая, это 28% от общего мирового объёма. США сбрасывают 77 тысяч тонн, это меньше 1% от общего мирового объёма.

Стоп: Мусор в океане убивает обитателей глубин! Доктор Дженна Джамбэк, исследователь из Университета Джорджии, заявила, что наша планета «переполнена отходами», и предупредила, что они очень опасны для живущих в океане животных. Черепахи могут спутать пластиковые пакеты с медузами и съесть их. Пакеты затем забивают их желудки, и животные погибают от голода. Морские птицы также могут перепутать плывущий пластик с едой. Около 90% глупышей, погибших в Северном море, умерли из-за съеденного пластика. Существуют также опасения, что употребление в пищу рыбы, съевшей кусочек пластика, может причинить вред здоровью человека.