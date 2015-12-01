Киберпонедельник: выигрывают ли онлайн-магазины, делая скидки?

По данным Forbes , в 2015 году в этот день действовали минимум 20% скидки на онлайн заказы, а также бесплатная доставка. Как правило, такие условия для покупателей длятся сутки, хотя крупные компании, такие, например, как Amazon, могут позволить себе растянуть киберпонедельник практически на целую неделю.

Если 10 лет назад выручка в этот день составляла менее 500 млн долларов, то в прошлом году впервые превысила 2 млрд долларов.

Новости США. У американского рынка онлайн-торговли 30 ноября был традиционный «Киберпонедельник»: день тотальных скидок в интернет-магазинах. Он завершает распродажи, начинающиеся в первую пятницу после Дня благодарения.

Частные виноделы, например, также предоставляют специальные скидки на всю свою продукцию, в особенности на определенные виды сортов и вина в необычных бутылках. Скидки у них могут быть даже выше, если вы являетесь членами особого винного клуба.

Какая операционная и материально-техническая подготовка необходима перед киберпонедельником?

Бретт Ванкоски:

Для подготовки необходимо время, чтобы спланировать объем предложения, настроить электронную почту для принятия заказов. Также необходим дополнительный персонал для выполнения заказов. Даже я, например, буду упаковывать бутылки. В этом году нам уже легче подготовиться к киберпонедельнику, так как мы проводим его уже четыре года подряд. Но в целом, можно сказать, что нам нужно меньше подготовки, чем, например винным заводам, которые больше зависят от прямых продаж.

Это уже не первый ваш киберпонедельник. Как сильно влияют продажи за ноябрь и декабрь на вашу общую прибыль?

Бретт Ванкоски:

Эти месяцы критически важны для нашей компании, так как прибыль в это время составляет около 25% от нашей ежегодной прибыли. Это время, когда все люди покупают вино, даже те, кто его практически не пьет. В День благодарения все семьи собираются за столом, и редко когда дело обходиться хотя бы без одной бутылочки вина. А в декабре вино становится хорошим подарком. И хотя вино сейчас стали пить чаще, оно все равно все еще считается напитком для особых случаев.

Как вы думаете, какие бренды будут самыми успешными в киберпонедельник?

Бретт Ванкоски:

Как правило, у компании Napa Valley Cabernet Sauvignon хорошие интернет продажи, так что думаю, что в киберпонедельник это не изменится. Я также уверен, что такие бренды как Russian River Pinot Noir, Monster Red Blend и 90+ Cellars будут одними из самых успешных на рынке. Я также надеюсь, что наше вино, в особенности Barbaresco, которое и без скидки просто потрясающе, также не будут оставлены без внимания покупателей.

На все вино на сайте предоставляется 20% скидка?

Бретт Ванкоски:

Да, скидка действительна на все вина, представленные в нашем онлайн магазине. Исключение составляет только линейка вин Magic Door label, которое можно купить онлайн только в определенные дни, и только если вы подписаны на рассылку от нашей компании.

Вы отправляете заказы по всему миру?

Бретт Ванкоски:

В настоящий момент мы доставляем наш товар в 35 стран. Приходится делать очень много бумажной работы, так как каждая страна имеет свои требования к оформлению документов, а мы не хотим нарушать ни чьи законы.

Перевод интервью с Forbes: Лилия Соломенкова