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Киберпонедельник: выигрывают ли онлайн-магазины, делая скидки?

01 декабря 2015 08:38
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Новости США. У американского рынка онлайн-торговли 30 ноября был традиционный «Киберпонедельник»: день тотальных скидок в интернет-магазинах. Он завершает распродажи, начинающиеся в первую пятницу после Дня благодарения.

Если 10 лет назад выручка в этот день составляла менее 500 млн долларов, то в прошлом году впервые превысила 2 млрд долларов.

По данным Forbes, в 2015 году в этот день действовали минимум 20% скидки на онлайн заказы, а также бесплатная доставка. Как правило, такие условия для покупателей длятся сутки, хотя крупные компании, такие, например, как Amazon, могут позволить себе растянуть киберпонедельник практически на целую неделю.

Киберпонедельник: выигрывают ли онлайн-магазины, делая скидки?-1

Частные виноделы, например, также предоставляют специальные скидки на всю свою продукцию, в особенности на определенные виды сортов и вина в необычных бутылках. Скидки у них могут быть даже выше, если вы являетесь членами особого винного клуба. 

Отдельные сайты по продаже вина также перешли к особому предпраздничному режиму скидок.

О сложностях и плюсах «киберпонедельников» для компаний-производителей рассказал вице-президент The Latitude Beverage Company Бретт Ванкоски.

Киберпонедельник: выигрывают ли онлайн-магазины, делая скидки?-4

Какая операционная и материально-техническая подготовка необходима перед киберпонедельником?

Бретт Ванкоски:
Для подготовки необходимо время, чтобы спланировать объем предложения, настроить электронную почту для принятия заказов. Также необходим дополнительный персонал для выполнения заказов. Даже я, например, буду упаковывать бутылки. В этом году нам уже легче подготовиться к киберпонедельнику, так как мы проводим его уже четыре года подряд. Но в целом, можно сказать, что нам нужно меньше подготовки, чем, например винным заводам, которые больше зависят от прямых продаж. 

Это уже не первый ваш киберпонедельник. Как сильно влияют продажи за ноябрь и декабрь на вашу общую прибыль?

Бретт Ванкоски:
Эти месяцы критически важны для нашей компании, так как прибыль в это время составляет около 25% от нашей ежегодной прибыли. Это время, когда все люди покупают вино, даже те, кто его практически не пьет. В День благодарения все семьи собираются за столом, и редко когда дело обходиться хотя бы без одной бутылочки вина. А в декабре вино становится хорошим подарком. И хотя вино сейчас стали пить чаще, оно все равно все еще считается напитком для особых случаев.

Как вы думаете, какие бренды будут самыми успешными в киберпонедельник?

Бретт Ванкоски:
Как правило, у компании Napa Valley Cabernet Sauvignon хорошие интернет продажи, так что думаю, что в киберпонедельник это не изменится. Я также уверен, что такие бренды как Russian River Pinot Noir, Monster Red Blend и 90+ Cellars будут одними из самых успешных на рынке. Я также надеюсь, что наше вино, в особенности Barbaresco, которое и без скидки просто потрясающе, также не будут оставлены без внимания покупателей.

На все вино на сайте предоставляется 20% скидка?

Бретт Ванкоски:
Да, скидка действительна на все вина, представленные в нашем онлайн магазине. Исключение составляет только линейка вин Magic Door label, которое можно купить онлайн только в определенные дни, и только если вы подписаны на рассылку от нашей компании.

Вы отправляете заказы по всему миру?

Бретт Ванкоски:
В настоящий момент мы доставляем наш товар в 35 стран. Приходится делать очень много бумажной работы, так как каждая страна имеет свои требования к оформлению документов, а мы не хотим нарушать ни чьи законы. 

Перевод интервью с Forbes: Лилия Соломенкова

# Интернет-магазины # общество

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