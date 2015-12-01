Белорусские охотники за привидениями о мистической программе «Обратная сторона»

Вместе – они команда. Их объединяет интерес к истории и к сверхъестественному, жажда открытий и приключений.

В темные время суток ребята приезжают в самые таинственные уголки Беларуси: заброшенные дома, деревни, старинные усадьбы.

Выбирают места, окутанные страхом местных жителей. И не просто, чтобы посмотреть, а чтобы рассказать о них в своей программе «Обратная сторона».

Молодые люди поняли: в Беларуси много интересных мест с обратной, мистической стороной, и есть, кому об этом рассказывать.

С каждой программой азарт подогревается.

Ради заветных кадров в творческая группа программы может и сквозь узкий проход пролезть и под землю спуститься. При этом, на первый план выходит не азарт, а настоящий профессионализм.

Белорусские охотники за привидениями стараются разрушить мифы и проверить легенды, принадлежащие мистическим объектам.

На съемочной площадке у них не звучит: «Стоп! Камера! Начали». У них всё – импровизация. Никогда не знаешь, на что наткнёшься в полночь.

Создатели мистического проекта не делают шоу, они исследуют, оценивают, стараются показать зрителю все то, что видят сами. И, волзможно, однажды их камеры запечатлят что-то необъяснимое и непостижимое.