В Беларуси сделали более 1 миллиона 70 тысяч тестов на коронавирус

Новости Беларуси. Данные Минздрава на 7 июля по ситуации с COVID-19. К этому дню в Беларуси выздоровели и выписаны 51 902 пациента, у которых ранее был подтверждён диагноз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента вспышки заболевания в стране проведено уже более 1 миллиона 70 тысяч лабораторных исследований на инфекцию. С положительным результатом зарегистрированы чуть более 64 тысяч человек. К сожалению, спасти не удалось 436 пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекала на фоне ряда хронических заболеваний.