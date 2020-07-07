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В Беларуси сделали более 1 миллиона 70 тысяч тестов на коронавирус

07 июля 2020 14:52
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Новости Беларуси. Данные Минздрава на 7 июля по ситуации с COVID-19. К этому дню в Беларуси выздоровели и выписаны 51 902 пациента, у которых ранее был подтверждён диагноз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси сделали более 1 миллиона 70 тысяч тестов на коронавирус-1

С момента вспышки заболевания в стране проведено уже более 1 миллиона 70 тысяч лабораторных исследований на инфекцию. С положительным результатом зарегистрированы чуть более 64 тысяч человек. К сожалению, спасти не удалось 436 пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекала на фоне ряда хронических заболеваний.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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