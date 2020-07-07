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Как работает белорусская милиция? Один день из жизни участкового инспектора

07 июля 2020 14:47
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Новости Беларуси. Они всегда на страже безопасности. Участковый милиционер – кажется, самый близкий к людям правоохранитель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как работает белорусская милиция? Один день из жизни участкового инспектора-1

Как работает белорусская милиция? Один день из жизни участкового инспектора-3

На своей территории он первым приходит на помощь в проблемных ситуациях и отвечает за профилактику преступлений. Кстати, летний сезон добавляет работы. Многие горожане временно сменили прописку: переехали в сельскую местность.

Как работает белорусская милиция? Один день из жизни участкового инспектора-6

Как работает белорусская милиция? Один день из жизни участкового инспектора-8

Один день из жизни участкового инспектора – видеоматериал корреспондента Юлии Минич.

# Милиция Беларуси # общество # Юлия Минич # Фотофакт

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