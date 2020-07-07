Как работает белорусская милиция? Один день из жизни участкового инспектора

Новости Беларуси. Они всегда на страже безопасности. Участковый милиционер – кажется, самый близкий к людям правоохранитель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На своей территории он первым приходит на помощь в проблемных ситуациях и отвечает за профилактику преступлений. Кстати, летний сезон добавляет работы. Многие горожане временно сменили прописку: переехали в сельскую местность.