БКМО: абсолютное большинство белорусов считает, что участие в выборах – это важное действие, они могут повлиять на исход

Новости Беларуси. Лаборатория Белорусского комитета молодежных организаций провела социологический опрос на тему «Региональные особенности электорального поведения населения Беларуси». Более 90 % участников считают президентские выборы важным событием в жизни страны.

Социсследование выявило специфику электоральных ожиданий граждан в зависимости от региона. Например, в Минске среди главных качеств кандидата в Президенты Беларуси в большей степени ценят государственное мышление, в Брестской области – честность, в Могилевской – опыт политической деятельности. Дипломатичность и уважение чужого мнения выбирают в Витебской области, патриотизм – в Гродненской, компетентность в экономической и правовой сферах – в Минской и креативность – в Гомельской области. Опрос проводили онлайн. Участие приняли более 2 000 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Павел Алексо, председатель Белорусского комитета молодежных организаций:

По итогам исследования нами было установлено, что абсолютное большинство (более 64 %) считают, что участие в выборах – это важное действие, в котором они могут поучаствовать и повлиять на исход и результаты политической жизни страны. Порядка 24 % опрошенных считают, что выборы – это не более чем конституционно закрепленная форма проявления демократии. И порядка 11 % считают, что это сугубо формальное явление и оно не имеет смысла. Также примечательно, что более 70 % опрошенных высказались о том, что при выборе того или иного кандидата они пользуются в первую очередь собственным мнением. То есть эти цифры говорят о том, что сегодня население Беларуси проявляет определенную активность свою гражданскую, и события, которые происходят в стране, не безразличны и интересны населению.