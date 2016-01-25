В Беларуси с февраля увеличатся пособия на детей до 3 лет

Новости Беларуси. В Беларуси с февраля изменится ряд социальных нормативов. В частности, увеличится размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Сумма, как и прежде, зависит от количества детей в семье.

Размер пособия на первого ребенка составит Br2 млн 450,5 тыс. (сейчас - Br2 млн 433,7 тыс.).

На второго и последующих детей - Br2 млн 800,5 тыс. (сейчас - Br2 млн 781,4 тыс.).

На ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет - Br3 млн 150,6 тыс. (в настоящее время Br3 млн 129,1 тыс.).

Напомним, с 2013 года размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет 35% среднемесячной заработной платы работников республики (на первого ребенка), на второго и последующих детей - 40%. При воспитании в семье ребенка-инвалида пособие назначается и выплачивается в размере 45% среднемесячной заработной платы независимо от очередности рождения этого ребенка в семье.