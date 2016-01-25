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Татьянин День: самые успешные студентки Татьяна Латокурская и Татьяна Петрашко

25 января 2016 09:23
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Будущий социолог Татьяна Латокурская, хоть и студентка второго курса, за короткое время благодаря непоседливому характеру заняла лидирующую позицию в студенческой жизни университета.

Уже на первом курсе реализовала свою идею. Ролик о нелегком выборе будущей специальности и про нее саму. Изначально Таня училась на биолога и лишь спустя несколько семестров, поняла, что хочет заниматься совершенно другим.

Татьяна всегда увлекалась изучением языков. И в компании с подругой пришла на кружок по информатике. Через пару месяцев совершенно случайно оказалась на Олимпиаде и заняла там первое место. С тех пор девушка решила активно заниматься задачами. Цифры увлекли ее настолько, что теперь Таня – одна из лучших студенток прикладной математики и информатики.

Учеба на «отлично», работа в школе анализа данных, пост руководителя студенческого совета общежития и профсоюзной организации. А ещё – активное участие во всех культурных мероприятиях университета.

# общество # Фотофакт # Студенты # Татьяна Латокурская # Татьяна Петрашко

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