«Лучше жизнь, чем раньше». Многодетные семьи – о стимулах сегодня рожать детей в Беларуси

Президент обещает поддержку многодетным семьям, и мэр Минска сегодня в нашей программе призывал укреплять демографию. Что же на самом деле? Как живется тем, кто решился обзавестись настоящим большим семейством? А также о стимулах сегодня рожать детей в Беларуси узнавала Ирина Живаева.

Вера, Надя и Люба – это младшие дочери в большом семействе Богдан. Всего детей пятеро – и все девочки.

Впрочем, мужская компания у папы есть в лице, точнее, в морде Тишки. Впрочем, сам Александр говорит, что в женском царстве чувствует себя вполне комфортно. Навыки непривычные освоил.

Александр Богдан:

Когда нет супруги, приходится по утрам заплетать своих дочерей самому. Самое простое – это хвостик, заплетание хвоста.

Мелодию из «Титаника» играет старшая. А их семейная лодка о быт не разбилась. Хотя доходы обычные – живут в Жодино, работают родители на птицефабрике. Как же решились пятерых завести – их любимый вопрос. Сначала отшучиваются.

Елена Богдан:

У бабушки тоже был орден многодетной. Я в детстве все время таскала. Теперь у самой.

Если серьезно, говорят, детей рожать не боялись – и свои возможности рассчитывали, и знали, что в государстве у нас большим семьям помогают. Например, дали льготный кредит на строительство. И теперь есть свой просторный дом.

Елена Богдан:

Государство сейчас за нас погашает кредит, то есть мы оплачиваем только коммунальные услуги. Детский сад Любаши – 50%, старшие девочки в школе питаются бесплатно.

Александр Богдан:

Спасибо, что помогают, но и самому надо прикладывать усилия, трудиться.

На помощь надейся, а сам не плошай. И детей трудолюбию учат. Вот одна в свои 14 и пироги печет, и супы на всю семью варит. Другой по возрасту в дочки-матери с куклами играть, а она уже за сестрой приглядывает.

А этот усатый нянь – почти усатый – 16-летний Даник из агрогородка Колодищи. Брата и покормит, и спать уложит. Здесь тоже настоящая семья – семь человек в ее составе.

Наталья Мазало:

Мальчики у меня просто замечательные. Они абсолютно во всем помогают. И даже не каждая девочка справится с такими работами. Они умеют абсолютно все.

Главный совет отца семейства: дети должны быть заняты – тогда и в плохую компанию не попадут. Вот его и спортом занимаются, и музыкой – целый домашний хор и оркестр.

И маме в доме убрать помогут, и папе – автомеханику (у него свой бизнес), и кроликов накормят.

Во дворе нас встречает символ 2015 года. Спрашиваем, принес ли семье что хорошее? А Петр в гороскопы не верит. Говорит, в нашей стране счастливо живет любой работящий человек. И звезды у такого всегда сходятся. В мирном небе что главное?

Петр Мазало:

В стране живется хорошо, все есть. И работу можно найти, кто хочет работать, и детей прокормить можно. И войны нет.

Вот дом купили. И государство помогло, но и свои накопления вложили. Планируют и сад, и огород. Лучший отдых, говорят, простой – в лес ходить любят. Впрочем, и на моря могут себе позволить поехать. Петр вспоминает свое советское детство в многодетной семье: батон был за счастье.

Петр Мазало:

А сейчас мы по желанию сердца каждый день можем сделать себе или пирог, или шарлотку. Лучше жизнь, чем раньше. Белый хлеб на столе, а раньше – не всегда.

На праздничном столе у Эльмиры угощений, очевидно, хватает. А вечером еще и в кафе идут. 8 лет сегодня девчушке – младшая в этой столичной семье. Еще есть Лилиана, Валерия, Камилла и Альберт.

Светлана Веринская:

Когда я училась в школе, в классе было три Светланы. Когда училась в институте, тоже было три Светланы. И я решила, что если у меня родятся дети, я их назову такими именами, чтобы в классе не повторялись.

Вместе и в конкурсах участвуют, и хозяйством занимаются. И все успевают. Вот Светлана – и менеджер по продажам, и в кино снимается – в эпизодах. Но главная роль – все-таки мама. И награды за нее намного значимее всяких «Оскаров».

Светлана Веринская:

Я сама из многодетной семьи. И если сравнить, как люди жили раньше (купоны, талоны, ничего не было), послевоенное время – сейчас детей рожать не страшно. Самое благоприятное время для рождения детей.

Папа на заводе работает. И денег хватает, говорит. Квартиру тоже с поддержкой государства построили. А всего остального, считают, своими руками да талантами достигнут. Главное, чтобы в стране спокойно было – свой выбор в пользу этого сделали.

Владимир Веринский:

Мы голосовали за прекрасное будущее нашей Беларуси, за стабильность в стране.

Светлана Веринская:

Я проголосовала за счастливое будущее наших детей.

Конечно, семейная жизнь – не картина маслом. Везде есть свои заботы. Но всех наших героев объединяют умение и желание работать, жить по средствам и уважение и любовь к стране, в которой живут.