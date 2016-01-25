Британка постирала джинсы с выигрышным лотерейным билетом на $47 млн

Новости Великобритании. Жительница города Вустер заявила, что купленный ею лотерейный билет, который выиграл около 47 миллионов долларов, оказался в кармане джинсов, которые она постирала. Как это могло произойти, женщина объяснить не может.

После стирки билет значительно пострадал,

но на нем по-прежнему видны победная комбинация чисел и год проведения розыгрыша.

Несмотря на обидную случайность, женщина надеется, что выигрыш ей все-таки выплатят. Организаторы лотереи подлинность билета пока не подтвердили.

Напомним, в январе в Соединенных Штатах разыграли рекордный для страны джекпот в 1,5 миллиарда долларов.

Кругленькую сумму, как выяснилось, разделят на троих. Счастливчики приобрели билеты в штатах Теннесси, Калифорния и Флорида (подробнее здесь).