Британка постирала джинсы с выигрышным лотерейным билетом на $47 млн

Новости Великобритании. Жительница города Вустер заявила, что купленный ею лотерейный билет, который выиграл около 47 миллионов долларов, оказался в кармане джинсов, которые она постирала. Как это могло произойти, женщина объяснить не может.
После стирки билет значительно пострадал,
но на нем по-прежнему видны победная комбинация чисел и год проведения розыгрыша.
Несмотря на обидную случайность, женщина надеется, что выигрыш ей все-таки выплатят. Организаторы лотереи подлинность билета пока не подтвердили.
Напомним, в январе в Соединенных Штатах разыграли рекордный для страны джекпот в 1,5 миллиарда долларов.
Кругленькую сумму, как выяснилось, разделят на троих. Счастливчики приобрели билеты в штатах Теннесси, Калифорния и Флорида (подробнее здесь).