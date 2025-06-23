В Беларуси с 25 июня повысят ставку рефинансирования до 9,75% годовых
В Беларуси повысят ставку рефинансирования. С 25 июня показатель составит 9,75 % годовых. Такое решение приняли на заседании правления Национального банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комментируя принятое решение, в финансовом регуляторе отметили, что хотя отечественная экономика и сохраняет положительную динамику, разрыв между ростом зарплат и производительностью труда усиливает макроэкономические дисбалансы.
Для уравновешивания указанных рисков Нацбанк впервые за два года пошел на повышение ставки рефинансирование. Согласно прогнозам экспертов, мера должна повысить привлекательность сбережений в экономике и стимулировать инвестиционную активность.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
В фокусе внимания Национального банка по-прежнему остается сохранение доступности инвестиционного банковского финансирования, способствующего устойчивому и сбалансированному развитию экономического роста страны. По мнению правления Национального банка, перечисленные меры будут способствовать усилению сберегательной активности экономических субъектов, как физических, так и юридических лиц. Снижению интенсивности инфляционных процессов в стране и, соответственно, поддержанию покупательной способности доходов населения.
С 25 июня также изменятся ставки по кредитам овернайт, СВОП овернайт и двусторонним операциям поддержки ликвидности. Они вырастут до 11,25 % годовых.