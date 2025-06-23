В Беларуси с 25 июня повысят ставку рефинансирования до 9,75% годовых

В Беларуси повысят ставку рефинансирования. С 25 июня показатель составит 9,75 % годовых. Такое решение приняли на заседании правления Национального банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комментируя принятое решение, в финансовом регуляторе отметили, что хотя отечественная экономика и сохраняет положительную динамику, разрыв между ростом зарплат и производительностью труда усиливает макроэкономические дисбалансы.