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В Беларуси с 1 мая вырастут пенсии, пособия и базовая ставка

01 мая 2022 07:25
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Новости Беларуси. Ряд изменений вступят в силу с 1 мая. Вырастут пенсии, пособия, базовая ставка. Это связано с бюджетом прожиточного минимума, его пересматривают каждые три месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси с 1 мая вырастут пенсии, пособия и базовая ставка-1

Появится в Беларуси и новый налог. За размещение рекламы в транспорте, предприятия и организации будут платить дополнительно 10 %, в других случаях сбор составит 20 %. А пенсионеры с этого дня смогут ездить в электричках по скидке. Сезонная льгота составит ровно половину от полной стоимости билета и будет действовать до 31 октября.  

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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