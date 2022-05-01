В Беларуси с 1 мая вырастут пенсии, пособия и базовая ставка

Новости Беларуси. Ряд изменений вступят в силу с 1 мая. Вырастут пенсии, пособия, базовая ставка. Это связано с бюджетом прожиточного минимума, его пересматривают каждые три месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Появится в Беларуси и новый налог. За размещение рекламы в транспорте, предприятия и организации будут платить дополнительно 10 %, в других случаях сбор составит 20 %. А пенсионеры с этого дня смогут ездить в электричках по скидке. Сезонная льгота составит ровно половину от полной стоимости билета и будет действовать до 31 октября.