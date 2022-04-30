Барсуков о чернобыльских районах: люди уезжают, всё остаётся: иконы, дембельские, свадебные и школьные альбомы

Новости Беларуси. Авторский взгляд Евгения Пустового на ключевые для нашей страны события – приближающийся День Победы, важность сохранения исторической памяти, геноцид белорусского народа, чернобыльская катастрофа и беспрецедентное санкционное давление. В программе Новости «24 часа» на СТВ «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Только поднялись с пепелищ войны – бахнул Чернобыль. А это колоссальные затраты. Только подумайте, насколько бы наша страна была бы богаче без всех этих испытаний. Но главное богатство – это наши люди.



Ликвидатор, переселенец, генерал-лейтенант Александр Барсуков. Да, некоторые кричали «каратель». Многие из «картелей» ценой своего здоровья остановили распространение радиации. Зачем нам герои американской медиафраншизы «Марвел», когда есть свои, настоящие.

Александр Барсуков, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:

Давайте сегодня порассуждаем: кто оказал нам помощь? Да никто по большому счету. Несколько программ, в том числе программа Союзного государства. А так Александр Григорьевич взял на себя это все и все чернобыльские мероприятия 26 апреля, иногда чуть позже – погодные условия, он всегда в чернобыльских районах оказывает помощь. Это не просто политические дивиденды зарабатывать, идти по улице, призывать и ходить по улицам здесь. Это уже не то. Люди уже поняли. Я был в Чернобыле. 30-километровая зона, мы отрядами заходили. В каждом областном центре был создан свой отряд, который нес службу в определенном месте. В первое время нужно было отселить людей из 30-километровой зоны, а потом взять это все под охрану. Конечно, самое сложное, это отселение. Вы представляете, как в фильме каком-то, когда в детстве смотрел. Люди все в центре деревни собираются, грузят в автобусы и уезжают. И все остается. Что брали с собой: документы, деньги и все. Иконы оставались, альбомы дембельские на столе лежали, свадебные и школьные. Вы представляете, налегке люди уезжали. Это нужно было все сберечь, чтобы оно не расходилось. Чтобы из загрязненных чернобыльских районов не вывозили мародеры ничего. Это нужно было брать под охрану и охранять. Кто там первыми оказались? Сотрудники правоохранительных органов и пожарные. Это раньше была одна система Министерства внутренних дел. Пустовой: «Я вижу, уже утихли критики про абы не было войны. Правда же, уже не так смешно» (здесь подробнее).

Огромнейшая деревня, такая большая, под тысячу домов, и представляете – никого. Суббота, воскресенье, все должны быть в центре, в клубе – тишина. И ты месяц там находишься, конечно, морально давит. Второе – это здоровье, потому что набираешь дозу радиации. Пройдешься по деревне, куда-то в сторону отошел – больше дозиметр заработал, немножко взял и обошел ту сторону. Когда ты это все видишь: красивые яблоки растут, клубника просто на полу лежит, а кушать ее нельзя.

Не пробовали? Нет, нельзя, это невидимый враг. Радиация – это невидимый враг, ни по запаху, ни по цвету определить просто это невозможно. Мы решили, как и все молодые ребята: давайте сфотографируемся. Чуть-чуть углубимся и на фоне реактора (несколько километров) – дембельский альбом, школьный, все же это помним. Подъехали с ребятами, взяли, втихаря сфотографировались и уехали. Приехали – пленка засветилась, ничего нет. Это о чем говорит? Радиация. Вы помните тот лес, в грибы куда ходили, озеро, и это все пропало. Ничего нет. Самое приятно для меня, что люди стали возвращаться, те города ожили. Вы посмотрите: Хойники, Брагин, даже мою Ветку посмотрите, как она преобразилась. Я потом работал в Ветке следователем и выезжал на загрязненную зону. Я видел, какая Ветка тогда была и сейчас – небо и земля. Это о многом говорит. Потому что глава государства заботится, потому что Президент этим живет. Он это близко к сердцу принял, как никто другой. Вы представляете, каждый раз быть там и на этом месте работать, и менять эти районы чернобыльские. Нет такого района, где он ни был, и люди это видят.