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Барсуков о чернобыльских районах: люди уезжают, всё остаётся: иконы, дембельские, свадебные и школьные альбомы

30 апреля 2022 18:36
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Новости Беларуси. Авторский взгляд Евгения Пустового на ключевые для нашей страны события – приближающийся День Победы, важность сохранения исторической памяти, геноцид белорусского народа, чернобыльская катастрофа и беспрецедентное санкционное давление.

В программе Новости «24 часа» на СТВ «Политика без галстуков и купюр».

Барсуков о чернобыльских районах: люди уезжают, всё остаётся: иконы, дембельские, свадебные и школьные альбомы-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Только поднялись с пепелищ войны – бахнул Чернобыль. А это колоссальные затраты. Только подумайте, насколько бы наша страна была бы богаче без всех этих испытаний. Но главное богатство – это наши люди.

Ликвидатор, переселенец, генерал-лейтенант Александр Барсуков. Да, некоторые кричали «каратель». Многие из «картелей» ценой своего здоровья остановили распространение радиации. Зачем нам герои американской медиафраншизы «Марвел», когда есть свои, настоящие.

Барсуков о чернобыльских районах: люди уезжают, всё остаётся: иконы, дембельские, свадебные и школьные альбомы-4

Александр Барсуков, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:
Давайте сегодня порассуждаем: кто оказал нам помощь? Да никто по большому счету. Несколько программ, в том числе программа Союзного государства. А так Александр Григорьевич взял на себя это все и все чернобыльские мероприятия 26 апреля, иногда чуть позже – погодные условия, он всегда в чернобыльских районах оказывает помощь. Это не просто политические дивиденды зарабатывать, идти по улице, призывать и ходить по улицам здесь. Это уже не то. Люди уже поняли. Я был в Чернобыле. 30-километровая зона, мы отрядами заходили. В каждом областном центре был создан свой отряд, который нес службу в определенном месте. В первое время нужно было отселить людей из 30-километровой зоны, а потом взять это все под охрану. Конечно, самое сложное, это отселение.

Вы представляете, как в фильме каком-то, когда в детстве смотрел. Люди все в центре деревни собираются, грузят в автобусы и уезжают. И все остается. Что брали с собой: документы, деньги и все. Иконы оставались, альбомы дембельские на столе лежали, свадебные и школьные. Вы представляете, налегке люди уезжали. Это нужно было все сберечь, чтобы оно не расходилось. Чтобы из загрязненных чернобыльских районов не вывозили мародеры ничего. Это нужно было брать под охрану и охранять. Кто там первыми оказались? Сотрудники правоохранительных органов и пожарные. Это раньше была одна система Министерства внутренних дел.

Пустовой: «Я вижу, уже утихли критики про абы не было войны. Правда же, уже не так смешно» (здесь подробнее).

Барсуков о чернобыльских районах: люди уезжают, всё остаётся: иконы, дембельские, свадебные и школьные альбомы-7

Огромнейшая деревня, такая большая, под тысячу домов, и представляете – никого. Суббота, воскресенье, все должны быть в центре, в клубе – тишина. И ты месяц там находишься, конечно, морально давит. Второе – это здоровье, потому что набираешь дозу радиации. Пройдешься по деревне, куда-то в сторону отошел – больше дозиметр заработал, немножко взял и обошел ту сторону. Когда ты это все видишь: красивые яблоки растут, клубника просто на полу лежит, а кушать ее нельзя.

Барсуков о чернобыльских районах: люди уезжают, всё остаётся: иконы, дембельские, свадебные и школьные альбомы-10

Не пробовали?

Нет, нельзя, это невидимый враг. Радиация – это невидимый враг, ни по запаху, ни по цвету определить просто это невозможно. Мы решили, как и все молодые ребята: давайте сфотографируемся. Чуть-чуть углубимся и на фоне реактора (несколько километров) – дембельский альбом, школьный, все же это помним. Подъехали с ребятами, взяли, втихаря сфотографировались и уехали. Приехали – пленка засветилась, ничего нет. Это о чем говорит? Радиация.

Вы помните тот лес, в грибы куда ходили, озеро, и это все пропало. Ничего нет. Самое приятно для меня, что люди стали возвращаться, те города ожили. Вы посмотрите: Хойники, Брагин, даже мою Ветку посмотрите, как она преобразилась. Я потом работал в Ветке следователем и выезжал на загрязненную зону. Я видел, какая Ветка тогда была и сейчас – небо и земля. Это о многом говорит. Потому что глава государства заботится, потому что Президент этим живет. Он это близко к сердцу принял, как никто другой. Вы представляете, каждый раз быть там и на этом месте работать, и менять эти районы чернобыльские. Нет такого района, где он ни был, и люди это видят.

Барсуков о чернобыльских районах: люди уезжают, всё остаётся: иконы, дембельские, свадебные и школьные альбомы-13

Мы привыкли: воевать, значит, воевать, веселиться, значит, веселиться. У каждого народа есть свое что-то, у русских – так, а мы – белорусы, мы на своей земле. Нам с этого клочка земли некуда уходить. И чужого нам не надо. У нас есть своя территория, поэтому мы прикладываем максимум усилий, чтобы ее возродить, чтобы она расцветала и каждый в своей жизни сделал то, чтобы была польза какая-то. Личным примером, только так. Иногда нужно так поступать, как был 20-й год. Президент личным примером вышел с автоматом, и мы это все, люди военные, увидели. Не надо было никаких наград, мы это увидели, и для нас было понятно: Президент с нами.

Эдуард Скурат: «Мне абсолютно непонятно, как можно младенцев убивать об угол дома, нанизывать их на вилы». Подробнее здесь.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Александр Лукашенко # Александр Барсуков # Евгений Пустовой # Фотофакт

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