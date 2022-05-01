1 Мая. Какие мероприятия запланированы в Беларуси?

Новости Беларуси. Торжественные мероприятия в честь Первого мая пройдут во всех регионах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столице традиционно программу откроет церемония возложения цветов к стеле «Минск – город-герой» с участием руководства Мингорисполкома, Федерации профсоюзов, представителей министерств и ведомств. Далее праздничную эстафету подхватит парк Победы. Здесь пройдет парад профессий – на протяжении дня будут работать интерактивные площадки. Запланирована выставка техники и развлечения для детей. Также будет организована торговля.