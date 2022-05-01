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1 Мая. Какие мероприятия запланированы в Беларуси?

01 мая 2022 07:10
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Новости Беларуси. Торжественные мероприятия в честь Первого мая пройдут во всех регионах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В столице традиционно программу откроет церемония возложения цветов к стеле «Минск – город-герой» с участием руководства Мингорисполкома, Федерации профсоюзов, представителей министерств и ведомств. Далее праздничную эстафету подхватит парк Победы. Здесь пройдет парад профессий – на протяжении дня будут работать интерактивные площадки. Запланирована выставка техники и развлечения для детей. Также будет организована торговля.  

1 Мая. Какие мероприятия запланированы в Беларуси?-1

Масштабно праздник отметят и на Гомельщине. Чествование трудовых династий, водная регата, легкоатлетический пробег – главные мероприятия Первомая в этом регионе. В Витебске запланированы мастер-классы по профессиям, а также детская «маевка».  

В Могилеве праздник начнется с церемонии открытия обновленной Доски почета. Людей труда будут чествовать и в Бресте: заслуженные награды вручат передовикам производства и ветеранам труда.  

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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