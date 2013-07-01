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В Беларуси с 1 июля начнёт работать дополнительный номер МЧС - 112

01 июля 2013 10:01
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Новости Беларуси. Вызвать спасателей в Беларуси теперь можно и по телефону 112. С 1 июля начнёт работать дополнительный номер МЧС. Позвонить на него можно как с мобильных, так и со стационарных аппаратов.

К слову, короткий номер 112 используется для вызова спасателей по всей Европе. Поэтому туристы, прибывшие в Беларусь, также смогут легко связаться с МЧС в случае необходимости. При этом, номер для вызова МЧС - 101 и остальные телефоны экстренных служб сохранятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Новицкий, пресс-секретарь МЧС республики Беларусь:
У этого нововведения есть несколько причин. Прежде всего, этот номер используется на территории практически всей Европы. Он вшит в память практически всех мобильных телефонов. И в контексте грядущего Чемпионата мира мы полагаем, что у иностранцев также должна быть возможность дозвониться по привычному им номеру 112. Наберете вы номер 101 или 112 - вы услышите дежурную службу МЧС.

# МЧС Беларуси

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