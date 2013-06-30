В Белыничском районе на стройку сельского клуба выделили полмиллиарда рублей. В итоге - ни постройки, ни денег

Новости Беларуси. Полмиллиарда на ветер. В Белыничском районе Могилевской области затеяли строительство сельского клуба, но работы бросили, так и не завершив. На селе уже есть свой клуб. Пусть не новый, но еще вполне себя оправдывающий. У местной власти сейчас не хватает средств даже на консервацию объекта, не говоря уже о каком-то строительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Глазунов, местный житель:

Лучше бы часть реконструировали, а часть можно было и снести. Его сносили 2 месяца, не могли снести, а теперь попробуй, построй.

Житель аграгородка Головчин Виталий Глазунов еще помнит те времена, когда на месте этой стройки красовался прежний сельский клуб. На танцы, вспоминает пенсионер, приезжала молодежь со всех окрестных деревень. Без клуба свое село Виталий Григорьевич даже не представлял. Но ведь это было в середине восьмидесятых, когда население колхоза превышало 6 тысяч человек. А теперь едва наберется пять сотен. Новострой изначально был неоправдан, уверены сельчане. А тем более, что клуб в деревне есть и его состояние еще вполне приемлемое.

Анна Хрущева, местная жительница:

Сегодня молодежь наша просто туда не ходит. Мы, педагоги, дежурим там на танцах, молодежи очень мало летом собирается. Все поразъезжались по окрестным деревням, где больше клубы, больше помещения. Хотя для нашей местности то, что есть старый клуб – в зимнее время это для них отдушина. Есть там музыкальная школа, библиотека, кружки, и дети по мере способностей и возможностей их посещают.

Строительство сельского дома культуры в Головчине началось по инициативе местной власти еще в 2007 году. По плану работы должны были закончить через 15 месяцев. На строительство одного только нулевого уровня ушло порядка полумиллиарда рублей. Но на этом все работы на объекте прекратились.

Николай Скобелев, директор КУП «Белыничский капстрой»:

Одна единственная проблема – отсутствие денежных средств, которые на протяжение вот уже 4 лет не выделялись. Если бы его включили на следующий год в программу, мы бы его и ввели уже в 2014.

Все эти годы объект находится фактически под открытым небом. Еще пару лет без нормальной консервации и даже зачатки «культурной жизни» канут в лету.

Андрей Ерошенко, заместитель председателя Белыничского райисполкома:

То что могли выполнить своими силами, а это перекрть фундамент плитами - это мы сделали, чтобы преградить доступ населения сюда. Но на большее, как того требует инструкция по консервации, просто напросто не хватило денег в нашем скудном районном бюджете. Построить реально, но мы постоянно упираемся в вопрос выделения денег. Как только формируют новую программу, мы выносим предложение. Получаем отказ с одной мотивацией – недостаток ресурсов. И объект не достроен.

Татьяна Димидюк, главный специалист комитета государственного контроля по Могилевской области:

Местные органы власти приняли какое-то необдуманное решение - строительство этого клуба, в котором не было необходимости. Был клуб, он есть и вопросы культурной жизни этого населенного пункта были решены. Вкладывать такие огромные деньги не было никакого смысла.

Согласно проекта строительство клуба завершилось всего на восьми процентах от запланированного. И, если местной власти за 4 года так и не удалось найти средства на элементарную консервацию, то о завершении строительства сейчас даже речи не идет. Но местные жители все же надеются, что когда-то и в Головчин придет настоящая культурная жизнь.