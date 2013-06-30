Система «Безопасный город» в Минске: что это и как оно работает?

Новости Беларуси. Жить в безопасности, если говорить простым языком, значит свободно отпускать своего ребенка на детскую площадку, не боясь за его жизнь, гулять в темное время суток, не опасаясь за сохранность своей. Перечислять можно многое. По данным социологических исследований около 80% минчан чувствуют себя в безопасности. Мы решили провести свой опрос. И скажем заранее, безопасность в столице жителями приравнивается к категории чистоты и порядка в городе. Минчане стали воспринимать это как должное. Кто-то даже словил себя на мысли, что не задумывается об этом. В городе тихо, спокойно. Так и должно быть.

Немец Эдвард Вэкер чуть менее года живет в Минске. Признается откровенно: здесь он чувствует себя куда безопаснее, чем на родине. Первое, на что обратил внимание по прилету, это количество, как он называет, полицейских на улицах города. Здесь их гораздо больше, говорт Вэкер. А значит и порядка тоже больше.

Эдвард Вэкер, бизнесмен:

Когда было принято решение приехать сюда по делам, я вообще ничего не знал, о ситуации ч безопасностью здесь в Беларуси. Но когда сюда прилетел, был впечатлен. Город чистый, порядочный, это тоже дает чувство безопасности. Если сравнивать с Германией, у вас намного больше полицейских на улицах. У вас больше мер безопасности, поэтому более высокий уровень безопасности.

Дальше Вэкер рассуждает, чтобы выйти к высокому уровню безопасности, надо все больше ограничивать свободу. Преступников. Ведь под таким надзором все тех же полицейских даже мысль не закрадется нарушить закон. И здесь нужен здоровый компромисс. Каждая страна, говорит бизнесмен, свой путь выбирает сама.

Эдвард Вэкер, бизнесмен:

Пока я здесь в Минске живу, не чувуствовал себя в опасности, даже если в темноте гуляю по городу или в парке, или еду в какие-то незнакомые районы Минска. И никаких преступлений не видел. В Германии бездомных и наркоманов часть видно и в центре города или возле вокзала. Здесь я такого не видел.

Сейчас мы вместе с нарядом милиции патрулируем город. Поступает тревожный сигнал, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Время выезда первого наряда на вызов регламентировано законом. 10 минут. Мы засекаем. Признаемся сразу, географически от нас это не слишком далеко. И вот уже на месте. Дальше съемочной группе вход воспрещен. Общественная безопасность в Минске, действительно, пока в основном обеспечивается работой милиции. Подчеркнем - в основном. Ведь за горожанами еще и надежно присматривают 130 зорких объективов камер наружного видеонаблюдения. Вся видеоинформация стекается сюда, в оперативно-дежурную часть ГУВД Мингорисполкома. Вот на этом большом экране Минск как на ладони. Сейчас работают только два сегмента. Но это не значит, будто в системе сбой или картинка вовсе не передается. И здесь все не просто так.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

Все камеры, которые работают в Минске, передают картинку. Но часть видеосъемки мы вынуждены были отключить, чтобы не были зафиксированы оперативно-розыскные мероприятия, которые проводятся в данный момент.

Конкретные адреса, где установлены камеры, информация засекреченная, все в тех же целях безопасности. Известно лишь, что отслеживают они наиболее загруженные транспортные точки и места массового скопления людей. В общем, это целая система. Для установки камер анализировалась криминогенная картина и частота дорожно-транспортных происшествий. Все видео с камер автоматически пишется на сервер и хранится там более месяца. Играют установки и профилактическую роль. С тех пор, как работает система видеонаблюдения, количество преступлений уменьшается с каждым годом. Не раз на беззаконие стражи порядка выезжали, что называется, по горячим следам.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

В 2010 году система была доведена до совершенства. Но прогресс не стоит на месте. Прорабатывается вопрос и находится в практической плоскости по внедрению интеллектуальной системы контроля. Это будет новая эра в системе видеонаблюдения.

Речь идет о способностях камер определять тревожные ситуации и обрабатывать полученную информацию. Специальное программное обеспечение позволяет не только распознавать лица, но и осуществляет поиск по базе данных или же в толпе среди похожих людей. Причем в галерее виртуальных портретов — и засвеченные, и черно-белые фото. При идентификации программа определяет процент схожести и степень доверия полученному результату. Всех секретов, конечно же, не расркывают, но известно точно, что часть системы заработает уже к чемпионату мира по хоккею.

Дмитрий Лисовский, директор компании систем безопасности:

Современные системы видеонаблюдения позволяют с помощью математических алгоритмов и графических интерфейсов автоматически фильтровать архив и находить моменты, согласно критериям поиска. При этом критериями могут быть размер, направление движения и цвет объекта. И работа с сотнями террабайт информации сводится к минутам, а не к часам или даже дням. Идет внедрение подобных систем и в ближайшее время они будут восприниматься как стандарт.

Однако, безопасность больших городов не заключается в последних разработках систем видеонаблюдения. Это многоаспектный и очень сложный технический механизм. Сюда входят мониторинги информации и ситуационные центры, куда стекаются данные оперативных служб. Да и стоит это неимоверно дорого. Установка одной только камеры обходится почти в 20 тысяч долларов. Но сегодня мало просто установить камеру.

Сергей Драгун, редактор журанала «Технологии безопасности»:

В первую очередь это каналы связи и центры обработки данных. И в последнюю очередь это камеры видеонаблюдения. В Беларуси уже есть госпланы по созданию опорной сети передачи данных. Хорошая база закладывается для создания системы «Безопасный город».

Актуален вопрос безопасности на дорогах. Контроль дорожного движения — важная составляющая всей системы безопасный город. И здесь тоже ни без IT-технологий. Подполковник в отставке, ныне руководитель проектов фирмы-производителя систем безопасности рассказывает, как только на вооружении «Стрелы» появился вот этот комплекс, контролировать ситуацию стало куда проще. Так называемый «Автоураган» распознает номерные знаки, отправляет на аналитику в милицейскую базу данных и при совпадении сигнализирует о том, что машина в угоне, не прошла техосмотр или за рулем бесправник.

Николай Игнатович, руководитель проектов фирмы-производителя систем безопасности:

Мы наводили ужас на бесправников в Минске. Максимальнок количество задержанных за одну смену бесправников - 36. Прибор стоит денег, но тогда мы посчитали, что сумма штрафов окупила его за три дня. Для ГАИ и нормальных водителей это большое подспорье.

Одна из самых больших проблем — нарушение скоростного режима. С 9 июля вот такие «Письма счастья» иначе конверты со штрафными санкциями начнут приходить лихачам, превысившим скорость на Минской кольцевой. Таким образом, заработает первый этап столичной интеллектуальной транспортной системы безопасности. Дальше больше. Уже тестируются установки по контролю проезда на красный свет, выезда на полосу общественного транспорта, разговоры по мобильному тебефону. Будет внедрена умная подсистема для борьбы с пробками. И все это требование времени.

Дмитрий Навой, начальник отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Будут установлены видеодатчики, но это не просто отслеживание видеоинформации, это умные датчики, которые не просто передают картинку, но и считают количество автомобилей и если где-то затор, то система передает на светофор информацию о том, что в этом направлении зеленый надо добавить.

Самая совершенная система «Безопасный город» создана в столице. Опыт внедряется и в областных, и в районных центрах. К примеру, в прошлом году к Дожинкам в Горках установили около 100 камер видеонаблюдения. Однако, этот процесс занимает немало времени. К примеру, в Лондоне, где стоят несколько сот тысяч камер и сегодня работает передовая система безопасности в мире, дело длилось более 10 лет.