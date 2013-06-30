День Независимости-2013. Репетиции парада и открытие Площади Государственного флага Республики Беларусь в Минске

Новости Беларуси. Чтобы вот так работать палочками, Игорь Кардаш тренировался ударно. Репетиции в распорядке дня суворовца — уже пятый месяц. Это и неудивительно: под барабанную дробь стартует военный парад, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Кардаш, курсант Минского суворовского военного училища:

Поначалу для подготовки самое сложное выучить барабанный перебой, далее строевой шаг. Строевая подготовка — самый главный критерий отбора на парад.

Участие в параде ко Дню Независимости, действительно, для военнослужащих — честь особая. Чеканить шаг на проспекте Победителей в красный день календаря будут три тысячи человек в погонах. Причем, не только белорусы. Готовятся к празднику и российские десантники. Уже по традиции.

Алексей Водопьянов, гвардии-лейтенант Псковской десантно-штурмовой дивизии (Россия):

Весь парадный расчет очень горд тем, что мы сегодня находимся на земле Беларуси. Мы, конечно, провели достаточно большую подготовку к параду, проделали колоссальную работу.

Кроме пехоты, как обычно, в свет выйдет и техника. Всю прошлую неделю военные оттачивали дистанцию на проспекте Победителей и Независимости. Автолюбителям приходилось искать объезды. Но зато зрители были довольны. Посмотреть на гонки танков приходили семьями.

Андрей Федин, заместитель начальника вооружения ВС Республики Беларусь:

В сегодняшней тренировке участвует более 175 единиц вооружения и техники. Это основное образцы состоящие на вооружении сухопутных войск и войск ПВО.

Парад в День Независимости готовит много зрелищных сюрпризов. Впервые зрители смогут увидеть так много военных ретро-машин. К примеру, легендарный танк «Иосиф Сталин». На таких в 4195 штурмовали Берлин. Парадный расчет растянется на 2 километра. Кроме бронетехники — и парадные послевоенные машины. Волги и УАЗЫ. За рулем последней, к примеру, Олег Ваталь.

Олег Ваталь, военнослужащий:

Две недели тренировались на полигоне. Самое сложное держать дистанцию.

Кстати, дистанцию будут держать и с музыкой. Какой — знает Сергей Александрович. Полковник запаса специально для праздника написал песню, которую будет исполнять сводный оркестр. Акапельно.

Сергей Макей, полковник запаса, автор-исполнитель песен:

Простая па словах. Мілагучная. думаю, што спадабаецца не толькі прафессійным музыкам, але і ўсім грамадзянам нашай дзяржавы.

Тематический акцент шествия - чемпионат по хоккею. 800 человек на трибуне воспроизведут фразу «Беларусь — 2014». Будет и машина с олимпийцами. В ней проедутся Дарья Домрачева, Максим Мирный, Виктория Азаренко. В течении пяти минут на глазах у зрителей развернется вся история мирового спорта - от древних Олимпийских игр до нынешнего времени. Финальным аккордом шествия станет песня Анастасии Винниковой. Ну а вечером - гала-концерт у Стеллы.

Анна Кнышева, режиссер гала-концерта ко Дню Независимости:

Мы делаем очень большой исторический пролог. Много эпох, исторических персонажей. Для этого написана новая музыкальная рок-сюита. Также мы будем показывать реконструкцию исторических событий - Полоцкое княжество, Наполеон со своим войском.

Парад военной техники и театрализованное молодежно-спортивное шествие по старинке белорусов ждут непосредственно 3 июля. Но начнут праздновать уже накануне. Вот здесь торжественно откроют Площадь Государственного флага. Такого события в истории Беларуси еще не было. Кроме официальной части минчан ждет концертная программа. Организаторы обещают: то, что будет происходить на этой площади — вскружит голову любому.

Идея создания места, где будут собраны все символы суверенной Беларуси появилась два года назад. Окончательное расположение подбиралось даже с учетом особенностей «розы ветров». Высота конструкции флагштока — 70 метров. В программе 2 июля масштабный флеш-моб. Уже отрепетирован.

Вячеслав Панин, главный режиссер открытия Площади Государственного флага:

Это мероприятие, которое проводится впервые в истории человечества и больше никогда не будет проводиться, - открытие Площади Государственного флага Республики Беларусь. Это торжественно, это празднично.

Место выбрано таким образом, что полотно будет постоянно развиваться на ветру. Увидеть его можно будет из любой точки проспекта Победителей и днем и ночью. Предусмотрели подсветку. Самый большой государственный флаг в стране —7 ˟ 14 метров - сшили за 5 дней.

Создавали полотно главного символа страны в Доме Печати. Для такой работы — ювелирные условия. Юрий Ариховский рассказывает: шили флаг при температуре 22 градуса. Если судить по усилиям, которые затрачены на производство, то, что получилось, – самое настоящее произведение искусства. К тому же и материал, из которого оно сделано, тоже не лыком шит.

Юрий Ариховский, заместитель генерального директора РУП «Издательство «Белорусский Дом печати»:

Ткань используется специальная. К износу к попаданию влаги очень устойчивая. Краска не смывается и не выгорает. Поэтому этот флаг более долговечный.

На площади нет элементов, которые находятся там просто так. От флагштока идут пешеходные дорожки до семи гранитных стел. На них гербы областей и Минска. Там, кстати, и текст гимна. Все это из бронзы. Даже кустарники - в виде белорусского орнамента.

Анна Аксенова, главный архитектор проектов мастерской ландшафтной архитектуры УП «Минскпроект»:

Над работой по Площади Государственного флага работали молодые архитекторы. Они с энтузиазмом выполняли работы, потому что очень интересная задача стояла.

Молодые архитекторы, к слову, настояли на еще одной идее. Все элементы площади имеют серый оттенок. Это сделано, чтобы не затмевать главный постамент. Для того, чтобы телезрители смогли увидеть церемонию открытия в лучшем свете, режиссеры уже сейчас работают над телетрансляцией. Показывать по сути историческое событие будут все государственные телеканалы.

Константин Авраменко, ведущий инженер технической дирекции ЗАО «Столичное телевидение»:

Зрители увидят многокамерную съемку - будет установлено 10 камер, 2 съемочных крана - один из которых телескопический. Так что все малейшие детали, которые будут задуманы режиссером мероприятия, будут в кадре, будут видны телезрителям. Те люди, которые не смогут попасть на площадь, все это увидят в телетрансляции.