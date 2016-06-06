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В Беларуси с 1 июля будет проведена деноминация: как будут выглядеть новые белорусские рубли и монетки?

06 июня 2016 07:39
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Практически через месяц нам придётся покупать более вместительные кошельки со специальными отделениями для мелочи. Многие из нас пока не представляют, как выглядят белорусские монетки, видели их, разве что – на картинке. Интересно, сколько должно пройти лет, чтобы новенькие сегодня белорусские деньги стали предметом коллекционирования? Именно об этом мы и поговорим с гостями программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ. Гости программы – Виталий Сидорович, заведующий музеем исторического факультета БГУ, Илья Шталенков, коллекционер, член Правления Белорусского нумизматического общества.

# общество # Фотофакт # Деньги # Виталий Сидорович # Илья Шталенков

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