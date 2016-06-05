Когда «нет» может означать «да»: почему дети не понимают родителей и кто виноват, если случилась беда?

Новости Беларуси. И на закуску первой летней программы тема, которая на поверхности всегда в преддверии длительных каникул, – безопасность детей. Когда не только школьники чувствуют вкус свободы, но и родители, утомленные солнцем, теряют бдительность, сами того не подозревая. Репортаж корреспондента программы «Неделя» на СТВ.

В 12 лет, играя вместе с друзьями на крыше вагона поезда, мальчик получает удар током в 27 тысяч вольт.

Елена Дубовик, директор психологического центра:

Должны были быть беседы родителей о том, каким образом противостоять влиянию группы. Что безопасность, его жизнь и здоровье намного дороже, чем впечатление, которое может быть произведено.

А в 2 годика девочка падает из окна на 7-ом этаже. Во втором случае родители троих детей по той же причине теряют младшего.

Татьяна Гнедько, заведующий лабораторией клинической неонатологии, реабилитации новорожденных и детей первого года жизни ГУ Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»:

Мама с папой были на кухне перед Пасхой. Двое старших детей смотрели мультфильмы. А самый маленький залез и выпал через окно. Кто в данном случае несет ответственность?

Родители, это же ваши дети! А взрослые привыкли раздавать запреты – психология, да и только.

Нина Кусмерская-Мялик, директор детского оздоровительного лагеря:

Бывают дети, которые вообще не слышат. Эта частица «не»… Говоришь «не ходи», а онпоймет, что «пойди». Ему нужно говорить: «Коля, там опасно!»

Максим Слиж, СТВ:

Существует свод правил под название «Азбука безопасности». И это пособие, о чем часто забывают родители, не для малышей, а для них, взрослых, знающих алфавит. В методичке черным по белому написано, что у детей защитный механизм отсутствует. В отличие от нас.

Психолог Елена Дубовик каждый день встречается с родителями, которые не в силах поладить с собственными детьми. То возраст сложный, то взаимопонимание куда-то ушло. А было ли? Было, – заверяет психолог. И это природа решила за нас.

Елена Дубовик, директор психологического центра:

Ребенок воспринимает родителя, как божество. И вы имеете над ним огромную власть. Просто трудно описать, какую власть вы имеете. И зачем же ей злоупотреблять?

Так если уж связь на уровне подсознательном нам дана, почему статистика из года в год сценарий горький повторяет? Только в 2015 несчастный случай унес жизни почти 160 детей. Маленькие сердца биться перестают, а окна многие продолжают открытыми держать.

Елена Дубовик, директор психологического центра:

Только по недосмотру такое случается, по невнимательности. Потому что думают, что ничего не случится, если я на пол часика схожу к соседке, при том, что там горит огонь.

А есть ещё один момент, который и сами родители, в чей дом пришла беда, признают. И специалисты им в этом всячески помочь пытаются, что бы рассказать другим, предупредить.

Татьяна Гнедько, заведующий лабораторией клинической неонатологии, реабилитации новорожденных и детей первого года жизни ГУ Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»:

Я называют это «опоздание в развитии» - опаздывают родители. Большинство ведь из них говорит о том, что даже не думали, что это может произойти с нашим ребенком.

А чтобы ситуацию наглядно прояснить, проведём небольшой сравнительный анализ. Типичный двор в спальном микрорайоне. За большинством малышей следит пара глаз родных. Но только ли следить нужно?

Татьяна Гнедько, заведующий лабораторией клинической неонатологии, реабилитации новорожденных и детей первого года жизни ГУ Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»:

Есть золотое правило: ребёнок до трех лет должен быть в пределах досягаемости руки, что бы выхватить ребёнка.

Елена Дубовик, директор психологического центра:

Вы мама. И эта ответственность должна вести вас по жизни. И перед тем, как заводить ребёнка, вы должны это осознать.

А вот ещё один типичный дворик. Здесь на площадке только дети. Камеру увидав и людей чужих, они все вместе собрались и дружно рассказали, почему одни гуляют.

Дети:

Родители дома!

Это площадка оздоровительного лагеря детского. Самым меленьким здесь – 6 лет. А старшим – 14. Присматривают за ними вожатые, которые на протяжении года готовились нюансы распознавать.

Владимир Самуленков, старший педагог детского оздоровительного лагеря:

Первый этап – собеседование. Потом 4 этапа дистанционного обучение, потом практические занятия, тренинги. Последний этап – выездная учеба. Формируем отряды от 20 до 30 человек. Соответственно, за ними закреплены трое вожатых.

Нина Ивановна – директор лагеря. Мама троих детей, бабушка пятый год подряд отвечает за четыре смены почти по 300 человек в каждой. Пусть все ребята и разные, но принцип воспитания должен быть понятым и доступным. Вот и внука своего учила именно так огня опасаться.

Нина Кусмерская-Мялик, директор детского оздоровительного лагеря:

«Тимошка, нельзя, огонь». Он не понимает. Хорошо, я взяла, зажгла спичку. Он дотронулся и сразу у него сработал рефлекс, что это опасно.

И вот та самая оскомина запрета – частица «не», которую дети не принимают, а родители этого не знают. Проведем эксперимент. Это Егор, ему 7 лет, по темпераменту холерик. Антонина – ей 10, меланхолик. А это 14-летняя Юля, ярко выраженный сангвиник. На вопросы психолога, что для них опасностью является, Егор и Антонина, отвечая, используют только запреты.

Егор:

(На речке можно купать одному?) Нет! (Почему?) Потому что могу утонуть. Если никого нет, никто не спасет.

Антонина:

(Сидеть на подоконнике можно?) Нельзя.

А для старшей участницы мы ставим вопрос от обратного, завуалировав ту самую частицу.

Юля:

(Можно ли не купаться летом на речке?) Можно при присмотре родителей, которые несут за тебя ответственность.

И вот она – догма. У этих ребят защитный механизм есть. И он действительно выработан благодаря родительскому наставлению – это опасно для твоей жизни.

Родители:

Надо смотреть, не открывать окна. Понятно, что ребенок не понимает этого всего. Он пока не обожжет палец, не понимает, что это больно.

Читаю всякие рекомендации для родителей.

Вот он, лик сердца материнского. Но есть и ещё одна проблема явная. Случаются с детьми зачастую несчастья, когда остаются они без присмотра родителей, как на улице, так и дома. И здесь необходимы меры профилактические, ведь по-иному как? В ряде европейских стран за такой проступок наказывают лишением прав родительских. И отвечают перед законом взрослые, пока ребенку не исполниться 12, а где-то и 14 лет. В нашем обществе так же мнение сформировалось, что сознательность лишь наказанием усилить можно.

Общественность:

За это нужно наказывать. И родителей учить, и детей.

Я считаю, что надо что-то ввести, чтобы за детьми следили.

До 9-го класса, когда формируется личность, ответственность должна быть за родителями.

Если правильно ребенка воспитать, то его можно оставить одного и в 5, и в 6, и в 7 лет. А если ты ребенку не заложил то, что нужно, то и в 18 его оставить дома страшно.

Кажется, что каждый точно, а главное верно определить может, как надо поступать и почему. Но стоит нашему сознанию допустить один совсем невзрачный просчёт и…

Татьяна Гнедько, заведующий лабораторией клинической неонатологии, реабилитации новорожденных и детей первого года жизни ГУ Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»:

Как, например, можно оставить 9-месячного ребёнка одного в ванной? Понятно, что есть вещи, которые просто нельзя делать. Не специально же родители это делают, но каждый платит свою цену за незнание уроков жизни.