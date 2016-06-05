Министр природных ресурсов – о белорусской «нефти» и о том, можно ли отстреливать зубров

Новости Беларуси. Кстати, еще одна уловка, тоже основанная на психологии: наша рука в магазине чаще тянется за упаковкой белого или зеленого цвета, что ассоциируется с чистотой и экологичностью. А уж если это подкрепить ярлыком «экологически чистый товар», то ваши деньги – в кармане производителя. Кстати, по поводу этих ярлыков история серьезная и незаконченная. Пока в Беларуси нет единой системы такой маркировки, а, соответственно, далеко не всем подобным надписям на товаре стоит слепо верить. Иногда производитель имел в виду не совсем то, что вы поняли. Что об этом и не только об этом думает министр природных ресурсов и охраны окружающей среды, ведущий программы «Неделя» на СТВ спросил у Андрея Ковхуто.



Андрей Марленович, вы как министр и человек знающий всю подноготную этого вопроса, ведетесь, говоря языком сленга, на такие маркетинговые уловки, когда на продукте пишут «экологически чистый товар»? Вы предпочитает именно такие товары? Потому что далеко не всегда этому может соответствовать.



Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Да, есть моменты, и есть правда в том, что вы говорите. И надо сказать, что у нас пока еще, в нашей республике, не осуществлена система мер, которая определяет действительно экологичность продукта, соответствующие символы, символика, которая бы это определяла. Но это является очень важным направлением, очень актуальным. И сейчас мы используем все наши возможности, чтобы ввести эту систему в Беларуси, чтобы наши люди действительно могли увидеть, что это экологический продукт, подтвержденный соответствующим знаком, прошедший определенный контроль. И, безусловно, тогда мы можем говорить, что этот знак или же какая-то отметка, она не просто искусственно нанесена на упаковку, а действительно соответствует реальности.



Вообще, экономическое лобби – очень разменная монета. Очень много политиков сделали себе имя именно на экологическом популизме. Очень много артистов засвечено, не знаю, Анджелина Джоли, Брэд Питт – в экологических роликах в том числе. А вот мне кажется, у нас в этом отношении такой немножечко тихий омут. Это хорошо или плохо?



Андрей Ковхуто:

У нас сейчас, тоже нужно сказать, большое внимание уделяется проблемам экологии, проблемам внедрения экологических, «зеленых» технологий и в нашу повседневную жизнь, и в промышленность. Разработана и принята правительством стратегия экологичности экономики, внедрение «зеленой экономики» в жизнь. Каждый хочет быть здоровым, иметь силы для того, чтобы работать, растить детей, внуков.



Все же знают, что продолжительность жизни наполовину зависит от вас, то есть от состояния окружающей среды. Это общеизвестный факт.



Андрей Ковхуто:

Безусловно, в экологической системе нашей страны участвуют все министерства и общественные организации, и каждый человек, я надеюсь. Мы к этому тоже призываем, чтобы каждый гражданин нашей страны, каждый гость также участвовал бы в наведении порядка на земле, в том, чтобы у нас был хороший воздух чистый, чистая вода.

Эра нефти к концу подходит, говорят. Я думаю, что пресная вода – ваша «нефть» и минеральная вода – это главная «нефть» Беларуси, если так сказать. Вот здесь зарыты доллары у нас? Есть где покопаться и заработать здесь?



Андрей Ковхуто:

Действительно, вы правы. Следует отметить, что у нас достаточно большие запасы пресных подземных вод, одни из крупнейших в Европе, и запасы минеральных вод, которые имеют применение в качестве и столовых (для питья), так и в отношении лечебных вод.

Скажите, когда первые доллары – вот говорят нефтедоллары – вододоллары, когда первые доллары от продажи пресной минеральной воды к нам поступят в бюджет?



Андрей Ковхуто:

Уже сейчас некоторые виды вод экспортируются за пределы Беларуси. Сейчас мы активно проводим работу по поиску инвесторов, которые могли бы прийти и с теми требованиями, которые существуют в их странах, могли бы вложит средства для того, чтобы добывать воду у нас, в их режиме ее использовать и пополнять казну нашу, о которой мы говорим.



Огромное количество людей на планете живет в условиях дефицита воды. И даже богатейшие страны мира, как Объединённые Арабские Эмираты, которые живут на нефти. Вот вода у них дороже нефти, дороже бензина. Может быть, мы можем как-то сотрудничать с ними?

Андрей Ковхуто:

Особенность воды в том, что есть бренды, известные бренды, которые известны всем, и действительно, их транспортировка на большие расстояния делает эту воду рентабельной. Если мы говорим и сможем доказать, в общем-то, чем мы и занимаемся вместе с соответствующими организациями, ценность нашей воды, ее свойства лечебные или какие-то положительные свойства, то я думаю, что тоже наша вода...

Более агрессивная политика, мне кажется, в этом случае тоже нужна.



Андрей Ковхуто:

Безусловно. Потому что, кроме добычи, очень важны здесь вопросы маркетинга, вопросы рыночной экономики и продвижения нашей воды на экспорт.

Ваше министерство еще уникально тем, что, по-моему, это единственное министерство, в котором нет лифта. И вы пешком ходите в свой кабинет.



Андрей Ковхуто:

Да. У нас нет лифта! Но это хорошая зарядка. У нас пять этажей, я работаю на четвертом, есть еще и пятый. Так что люди, конечно же, применяют физическую силу для того, чтобы идти на работу. И это правильно.

Экологичный подход к работе. Экология – экономика, когда мы сможем на этом деньги зарабатывать? Когда можно будет стрелять зубров? Дорогое удовольствие достаточно. Мне кажется, сейчас вот наступило время, когда уже популяции достаточно, чтобы потихонечку начинать.



Андрей Ковхуто:

1350 и больше насчитывается у нас этих редких в Европе даже животных.



Но у нас уже нередких.

Андрей Ковхуто:

Все равно они находятся еще в Красной книге. И, говоря об устойчивости вида, ученые, проводя такие исследования, не подтверждают, что он уже находится полностью в безопасности, этот вид, поскольку это было и близкородственное скрещивание, и существуют факторы: болезни и так далее, которые, конечно, еще не исключают такой опасности для количества этого вида. Но зубры уже получили, так скажем, прописку и в Казахстане. Сейчас ожидается возможность передачи какого-то поголовья в Азербайджан.

Так может богатый человек стрелять зубра или нет?



Андрей Ковхуто:

Есть такая у нас все-таки система: допускает выбраковку некоторых особей зубра. Да, это выбираются соответствующие особи, которых действительно разрешается отстреливать, но, безусловно, это под контролем, и то речь идет о единицах, о единичных экземплярах.

Но это недешевое удовольствие?

Андрей Ковхуто:

Да. Это, конечно, стоит определенных денег. И недешево. Потому что, надо сказать, что это не только сам факт редкости этого животного, но действительно крупные программы были реализованы для того, чтобы восстановить этот вид. Государственные средства были вложены и вкладываются. Поэтому какая-то компенсация должна быть.