В магазин за покупками: стоит ли белорусам опасаться «даунсайзинга»?

Новости Беларуси. Сейчас о том, какой особый смысл таят в себе цифры на этикетке товара, зачастую написанные мелким шрифтом. И тут уже вопрос психологии, а точнее того, как на этом могут сыграть производители. Например, все мы с детства привыкли, что бутылка или пакет молока – это обязательно литр или поллитра, а никак не 900 или 400 милилитров, или упаковка гречки – это килограмм, а не меньше. Главное в этой истории то, что все мы обращаем внимание на привлекательную цифру на ценнике, за которой по вышеперечисленным причинам может скрываться совсем не выгодное предложение. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ прошлась по всем маркетинговым уловкам.

Собираетесь испечь пирог по рецепту? А сливочного масла то может и не хватить. Вместо двухсот грамм все чаще встречам 180. В пачке макарон не килограмм, а на 100 грамм меньше. Даже в бутылке лимонада и то может оказаться не полтора, а литр четыреста пятьдесят. Вроде, мелочь, но не для будущего экономиста. Первокурсница Кристина задается вопросом: почему таких «недолитров» и «почтикилограммов» становится все больше?

Кристина Чура, студент Белорусского государственного экономического университета:

Я, как сладкоежка, хорошо помню время, когда плитки шоколада были по 100 грамм, а теперь все чаще стала замечать, что они теперь по 85, 90 грамм. С молоком такая же ситуация. Мы привыкли видеть литровые бутылки, сейчас же 900 миллилитров.

Феномену уже придумали название – «даунсайзинг». Согласитесь, звучит слегка оскорбительно. Означает оно уменьшение веса или объема продукта в упаковке без изменения цены.

Представим, целый месяц семья из трех человек пьет «недолитр» молока. Если сравнить с полноценной бутылкой по той же цене, то переплата будет в среднем 15%. Такое заключение, в частности, сделали российские эксперты.

Стоит ли белорусам опасаться «даунсайзинга»? Мы отправились на одно из столичных предприятий. Здесь выпускают молоко в упаковках разных объемов: 0,5 – 0,93 – 0,95 и, наконец, литр. Маркетологи предприятия делятся наблюдениями: оказывается, самый продаваемый литраж как раз 0,93. Но цена его отнюдь не равна стоимости литра.

Юлия Гузкова, главный технолог предприятия по производству молочной продукции:

Если мы нальем литр в данную упаковку, то будет под горлышко. В результате вскрытия такой упаковки потребитель может облиться. И это не эстетично выглядит. Наше предприятие ни в коем случае не экономит ни на сырье, ни на упаковке.

За «недолитры» наказать производителей нельзя – все в пределах законодательства.

Ирина Барышникова, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства торговли Республики Беларусь:

Если раньше у нас была четкая градация объема упаковки, установленная стандартом, то сегодня ее нет. Поэтому сегодня любой производитель может самостоятельно определить объем той продукции, которую он выпускает. Сегодня потребители должны быть грамотными.

А значит внимательно читать то, что написано на упаковке. И с этим белорусам повезло: полет фантазии маркетологов тормозят жесткие стандарты.

Ольга Кашкан, креативный директор брендинговой компании:

Что касается правдивости того, что написано на упаковке, в нашей стране производители стараются и, можно сказать, соблюдают все правила. То есть указывают реальный состав самого продукта. В сравнении с некоторыми другими странами, в Беларуси как раз таки есть определенные стандарты.

Но в неоглядный мир маркетинга, помимо воли и о том не подозревая, попадает каждый из нас. Причем каждый день, просто приходя в магазин за хлебом.

Илона Волынец, СТВ:

А вы обращали внимание, что вход в супермаркет обычно находится справа от касс? И здесь начинает работать закон правой руки. Это значит, что вы постоянно поворачиваете налево, а смотрите направо. А здесь то, на уровне глаз, и располагаются «золотые» полки» – или с дорогими товарами, или с товарами, у которых заканчиваются сроки годности.

Молочка, разумеется, в самом дальнем конце супермаркета, бакалея – в противоположном. Как же так происходит, что вы пришли за хлебом, а ушли с полной тележкой товаров? Ответ на этот вопрос поищем с экспертом-маркетологом Дмитрием Кашканом. Медленная, располагающая к длительной прогулке музыка, аромат свежей выпечки – все в лучших традициях супермаркета. Похоже, мы тут надолго…

Дмитрий Кашкан, управляющий партнер брендинговой компании:

Современный белорусский ритейл делает очень много интересных шагов. Это так называемый новый тренд. В Америке, Европе и странах Азии называется «private label», в Беларусь – «собственная торговая марка»: вода, салфетки, крупы.

Еще одна интересная деталь – зеркала: увеличивают пространство, нет ощущения тесноты, да и губы подкрасить модницам можно. Ну, на то он и супермаркет, чтобы везде семафорили красные ценники.

Дмитрий Кашкан, управляющий партнер брендинговой компании:

Почему красный? Потому что это очень заметно, вызывает аппетит и желание взять в руки. Если у магазина честная позицию в отношении своего клиента, то он красную цену размещает на товары, которые дешевле в категории. Но ведь вы понимаете, что можно красную цену разместить на дорогой товар и сделать небольшую скидку, тем самым потребитель войдет в заблуждение.

Еще один древний трюк: 0,99 всегда кажется гораздо меньше единицы. А не поленитесь вычесть новую цену из старой, окажется, что «халявы» то никакой и нет.

В потоке промоутерских акций все же есть подводные камни. К примеру, закон «О рекламе» запрещает использовать обороты «подарок», «бесплатно» и «0 рублей». Осторожней и с превосходной степенью: мол, «только у нас самые низкие цены!» Это еще нужно и доказать. Ажиотаж сменяется разочарованием и во время так называемых «грандиозных скидок». Вот, к примеру, ювелирный магазин обещает до 80-ти процентов скидки – «ликвидация коллекции». Проверим. Выясняется, что акция распространяется всего на 50 изделий, это при том, что в магазине их представлено порядка тысячи. Вот вам и «золотые горы» обещаний…

Ирина Барышникова, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства торговли Республики Беларусь:

Конечно, нам представляют документы о том, что в продаже один товар находился с такой скидкой. То есть признать, что реклама ненадлежащая, не удается. И тогда, конечно, остаются обманутыми ожидания потребителя.

Тем временем наша тележка маркетинговых уловок наполнилась доверху, чуть с места стронешь. Не зря говорят: ходите в магазины с советскими авоськами! Когда везешь полупустую тележку, ее подсознательно хочется заполнить. И, конечно, никогда не ходите в магазины голодными!