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Генсек ООН: вооруженные конфликты стали главной причиной голода в мире

26 августа 2026 11:28
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Главной причиной острого дефицита продовольствия в мире остаются войны. Как заявил Генеральный секретарь ООН, вооруженные столкновения все чаще выходят далеко за пределы зон боевых действий, разрушая глобальные цепочки поставок продуктов, удобрений и энергоносителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Генсек ООН: вооруженные конфликты стали главной причиной голода в мире-2

По данным организации, 2025 год стал рекордным по числу конфликтов со времен Второй мировой войны. Это спровоцировало и один из самых высоких уровней голода в новейшей истории: с катастрофической нехваткой еды столкнулись как минимум 266 млн человек. ООН требует защитить продовольственные системы и обеспечить безопасность гуманитарных миссий.

Все стороны конфликта должны не лишать мирное население предметов, необходимых для их выживания. Включая продукты питания, урожай, скот и источники питьевой воды, и воздерживаться от нападения, уничтожения, изъятия или выведения их из строя. Это также означает постоянную заботу о сохранении гражданских объектов, необходимых для производства и распределения продуктов питания, включая фермы, мельницы, системы водоснабжения.

Генсек ООН: вооруженные конфликты стали главной причиной голода в мире-4

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:
Все стороны конфликта должны не лишать мирное население предметов, необходимых для их выживания, включая продукты питания, урожай, скот и источники питьевой воды. И воздерживаться от нападения, уничтожения, изъятия, или выведения их из строя. Это также означает постоянную заботу о сохранении гражданских объектов необходимых для производства и распределения продуктов питания, включая фермы, мельницы, системы водоснабжения.

По словам генсека ООН, лучшей защитой от дефицита продовольствия и голода является мир. В этой связи Всемирная продовольственная программа намерена делать все возможное для поддержки людей в зонах конфликтов.

# Антониу Гутерриш # ООН

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