Генсек ООН: вооруженные конфликты стали главной причиной голода в мире

Главной причиной острого дефицита продовольствия в мире остаются войны. Как заявил Генеральный секретарь ООН, вооруженные столкновения все чаще выходят далеко за пределы зон боевых действий, разрушая глобальные цепочки поставок продуктов, удобрений и энергоносителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным организации, 2025 год стал рекордным по числу конфликтов со времен Второй мировой войны. Это спровоцировало и один из самых высоких уровней голода в новейшей истории: с катастрофической нехваткой еды столкнулись как минимум 266 млн человек. ООН требует защитить продовольственные системы и обеспечить безопасность гуманитарных миссий.

Все стороны конфликта должны не лишать мирное население предметов, необходимых для их выживания. Включая продукты питания, урожай, скот и источники питьевой воды, и воздерживаться от нападения, уничтожения, изъятия или выведения их из строя. Это также означает постоянную заботу о сохранении гражданских объектов, необходимых для производства и распределения продуктов питания, включая фермы, мельницы, системы водоснабжения.