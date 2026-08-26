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Киев ударил по Котовску – логистический центр Wildberries сгорел полностью

26 августа 2026 11:02
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Киев ударил по Котовску – логистический центр Wildberries сгорел полностью-0

Киев атаковал логистический центр Wildberries в Котовске, пишет РИА Новости.

Вследствие атаки украинских дронов на объекте начался пожар, полностью уничтоживший строения.

По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, персонал из помещений был вовремя эвакуирован. Два человека получили травмы.

Силами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 16 БЛА ВСУ, уточнил глава региона.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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