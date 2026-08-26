Киев ударил по Котовску – логистический центр Wildberries сгорел полностью

В Китае нашли способ превращать бесплодные солончаки в прибыльные плантации

Больше 40% пахотных земель в Шочжоу – это засоленные грунты, но регион активно их восстанавливает, высаживая люцерну, кукурузу и другие культуры, оздоравливающие почву. Сегодня под люцерну отведено почти 13 тысяч гектаров – это 4-5 урожаев в год и больше 100 тысяч тонн сена и силоса.