Киев ударил по Котовску – логистический центр Wildberries сгорел полностью

Киев атаковал логистический центр Wildberries в Котовске, пишет РИА Новости.
Вследствие атаки украинских дронов на объекте начался пожар, полностью уничтоживший строения.
По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, персонал из помещений был вовремя эвакуирован. Два человека получили травмы.
Силами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 16 БЛА ВСУ, уточнил глава региона.
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