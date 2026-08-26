Мужская сборная Беларуси (U-20) неудачно начала выступление в квалификации на чемпионат Европы

Мужская юниорская сборная Беларуси с поражения начала свой путь в квалификации на чемпионат Европы 2027 среди игроков до 20 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовом поединке отборочного турнира наши парни проиграли соперникам из Турции. Соотечественники навязали достойную борьбу, но итоговая расстановка сил оказалась на стороне оппонентов – 20:25, 21:25, 24:26. 26 августа земляки встретятся со сверстниками из Северной Македонии, далее наших волейболистов ожидают дуэли со сборными России, Болгарии и Сербии. Напрямую на континентальное первенство попадет только победитель группы.