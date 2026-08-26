По меньшей мере 8 человек погибли в результате мощного паводка в Непале

Жертвами мощного паводка в Непале стали по меньшей мере 8 человек. Судьба еще более 300 остается неизвестной – они числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусских граждан среди них нет, сообщило посольство в Индии. Наши дипломаты следят за развитием ситуации.

Бурные потоки воды сносили жилые постройки, уничтожали дороги и мосты. Со многими населенными пунктами до сих пор нет связи, из-за чего оперативные службы пока не могут установить точное число жертв и масштаб ЧП.

Десятки тысяч людей, оказавшихся в зоне бедствия, призвали экстренно добираться в безопасные районы. На данный момент из зоны бедствия эвакуированы 12 человек, поисково-спасательная операция продолжается. Красный Крест в пострадавшие районы оперативно направил гуманитарную помощь.