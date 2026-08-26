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Тактико-специальные учения «Военкор-2026» стартовали в Беларуси

26 августа 2026 10:52
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Тактико-специальные учения «Военкор-2026». Суровую армейскую школу проходят 24 представителя отечественных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Тактико-специальные учения «Военкор-2026» стартовали в Беларуси-2

Журналисты и блогеры прибыли в расположение одной из бригад сил специальных операций, где их сразу же переодели в камуфляж. Впереди у участников интенсивная программа: тактическая, водолазная и медицинская подготовка. Репортерам также предстоит пройти психологическую полосу препятствий и научиться ориентироваться в незнакомой местности. Особый упор инструкторы сделают на реалии современных конфликтов: участников обучат действиям под условным артобстрелом и защите от беспилотников. Своим опытом с коллегами поделились и те, кто не понаслышке знает особенности работы в зоне вооруженного конфликта. Проект Минобороны проводится уже в шестой раз. Его участниками стали более 150 журналистов и блогеров.

# Министерство обороны Республики Беларусь # СМИ Беларуси

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