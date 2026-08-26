Прямой эфир

ХК «Металлург» обыграл «Юность» в товарищеском матче

26 августа 2026 11:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В преддверии нового сезона белорусские хоккейные клубы проверяют свои силы в товарищеских матчах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне «Металлург» оказался сильнее «Юности». Основное время прошло результативно, на двоих дружины забросили 9 шайб, но численный перевес оказался на стороне дружины из Жлобина – 5:4. По договоренности команды провели овертайм и серию послематчевых брозков. Дополнительная пятиминутка осталась безголевой, а в буллиты также лучше исполнили «сталевары». «Металлург» продолжает выступление в Кубке Руслана Салея, а «Юность» ждет новый розыгрыш экстралиги. 

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Мужская сборная Беларуси (U-20) неудачно начала выступление в квалификации на чемпионат Европы
26 августа 2026 11:29

Мужская сборная Беларуси (U-20) неудачно начала выступление в квалификации на чемпионат Европы

Саснович одержала победу на старте квалификации открытого чемпионата США по теннису
26 августа 2026 11:23

Саснович одержала победу на старте квалификации открытого чемпионата США по теннису

Джейк Бишофф перешел в минское «Динамо»
25 августа 2026 20:07

Джейк Бишофф перешел в минское «Динамо»