Саснович одержала победу на старте квалификации открытого чемпионата США по теннису

Александра Саснович вышла во второй раунд квалификации четвертого в сезоне турнира серии «Большого шлема» – Открытого чемпионата США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовом матче отбора белоруска, которая находится на 136-м месте в рейтинге WTA, обыграла в двух партиях Далму Галфи из Венгрии, занимающую 157-ю позицию. Первый сет проходил в упорной борьбе и завершился только на тай-брейке в пользу соотечественницы, а во второй партии она успех закрепила, но в более уверенном стиле. Победа с результатом – 7:6, 6:3.

Следующей соперницей землячки будет чешка Вендула Вальдманова. Ранее Ирина Шиманович одолела в трехсетовом поединке представительницу Швейцарии Ребекку Машарову и во втором круге встретится с Джульетой Парехой из США. Чтобы пробиться в основную сетку американского первенства, спортсменкам нужно преодолеть три квалификационных барьера.