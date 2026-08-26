Шествие Всебелорусского крестного хода завершилось в Минске

В Минске завершился V Всебелорусский крестный ход. Его участники преодолели 250 километров пешком и посетили 4 епархии всего за 9 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шествие паломников завершилось у стен Свято-Духова кафедрального собора. Их путь начался от Жировичской обители. Верующие шли в любую погоду, сделав остановки в 21-м храме. Главным событием крестного хода стал праздник Минской иконы Божией Матери. Это одна из главных святынь Беларуси. Согласно летописям, чудотворный образ явился на водах Свислочи более 500 лет назад. Икона приплыла в Минск против течения, уцелев после того, как разорившие Киев татары выбросили ее в Днепр.

Иерей Иоанн Иванов, клирик прихода храма Воздвижения Креста Господня Минска: Духовное значение крестного хода заключается в том, что человек, который проходит вот этот путь, он по сути следует за Христом. Он тем самым свидетельствует о том, что он в своей жизни выбирает следовать за Христом, следовать за его заповедями. И физический труд, который человек, демонстрирует, показывает, проходя крестный ход, он тоже показывает готовность человека отказаться от каких-то внешних удобств, отказаться от какого-то комфорта ради того, чтобы потрудиться для Господа.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Люди приходят и в будние, многие, к иконе Божией Матери Минской, а в праздник сугубо потому, что и школа скоро начинается, надо для детей получить благословение и для студентов. Матерь Божья, она объединяет людей в этом добром порыве. Каждый человек ценит материнскую, родительскую заботу и внимание.

Завершился крестный ход торжественной Божественной литургией, которую возглавил Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Вениамин. После службы верующие смогли приложиться к чудотворной иконе и получить архипастырское благословение.