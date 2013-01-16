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Николай Ладутько посетил семью, у которой ранее отбирали детей

16 января 2013 18:37
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Новости Минска. С заботой о самых маленьких. Председатель Мингорисполкома принял участие в традиционной акции «Дети без опасности».

Вместе с представителями районной администрации и прокуратуры Николай Ладутько посетил семью в Советском районе, ранее состоявшую на учете как неблагополучная. Детям вручили подарки, а с родителями провели профилактическую беседу.

Виктория Бойцова, старший помощник прокурора Советского района города Минска:
В данный момент проходила акция «Дети без опасности». Приурочена она к безопасности детей, посещалась семья, у которой ранее забирали детей, дети были возвращены. Собиралась комиссия обследовать условия жизни детей.

# общество # Акции # Благотворительность # Виктория Бойцова

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