В Беларуси разработают механизм привлечения к уголовной ответственности нацистских преступников

Подготовкой проекта закона займется специально созданная в Генеральной прокуратуре рабочая группа. Документом будет определен порядок производства по уголовным делам в отношении нацистских преступников и их пособников, которые по ряду причин так и не предстали перед судом.

Дмитрий Брылев, за меститель н ачальника у правления Генеральной п рокуратуры Беларуси: В Генеральной прокуратуре создана рабочая группа по подготовке проекта закона для определения порядка производства по уголовным делам в отношении умерших лиц, причастных к преступлениям против мир аи безопасности человечества, военным преступлениям. Группа призвана разработать правовой механизм привлечения к уголовной ответственности тех нацистских преступников и их пособников, которые по ряду причин, в том числе связанных с политикой отдельных государств, не предстали перед судом. После внесения соответствующих изменений в законодательство, станут возможны уголовные процессы в отношении карателей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

О том, что в конце 2023-го в белорусских судах начнутся заочные процессы в отношении не только живых, но и умерших карателей, в феврале упоминал генеральный прокурор Андрей Швед. Напомним, уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной и послевоенный период было возбуждено в апреле 2021-го. Расследование ведется по сей день и может занять еще не один год. К этому моменту специалисты провели свыше 450 осмотров в районах, где могли быть захоронены мирные жители, а также раскопки в 40 местах. В качестве потерпевших и свидетелей допрошены свыше 16 тысяч человек. В рамках дела было установлено, что в разных странах проживают не менее 400 нацистов, которые имеют причастность к преступлениям на территории Беларуси.