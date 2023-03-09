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В Беларуси разработают механизм привлечения к уголовной ответственности нацистских преступников

09 марта 2023 09:42
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Новости Беларуси. Преступления, не имеющие срока давности. Правовой механизм привлечения к уголовной ответственности нацистских преступников и их пособников разработают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси разработают механизм привлечения к уголовной ответственности нацистских преступников-1

Подготовкой проекта закона займется специально созданная в Генеральной прокуратуре рабочая группа. Документом будет определен порядок производства по уголовным делам в отношении нацистских преступников и их пособников, которые по ряду причин так и не предстали перед судом.

В Беларуси разработают механизм привлечения к уголовной ответственности нацистских преступников-4

Дмитрий Брылев, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
В Генеральной прокуратуре создана рабочая группа по подготовке проекта закона для определения порядка производства по уголовным делам в отношении умерших лиц, причастных к преступлениям против мир аи безопасности человечества, военным преступлениям. Группа призвана разработать правовой механизм привлечения к уголовной ответственности тех нацистских преступников и их пособников, которые по ряду причин, в том числе связанных с политикой отдельных государств, не предстали перед судом. После внесения соответствующих изменений в законодательство, станут возможны уголовные процессы в отношении карателей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

В Беларуси разработают механизм привлечения к уголовной ответственности нацистских преступников-7

О том, что в конце 2023-го в белорусских судах начнутся заочные процессы в отношении не только живых, но и умерших карателей, в феврале упоминал генеральный прокурор Андрей Швед. Напомним, уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной и послевоенный период было возбуждено в апреле 2021-го. Расследование ведется по сей день и может занять еще не один год. К этому моменту специалисты провели свыше 450 осмотров в районах, где могли быть захоронены мирные жители, а также раскопки в 40 местах. В качестве потерпевших и свидетелей допрошены свыше 16 тысяч человек. В рамках дела было установлено, что в разных странах проживают не менее 400 нацистов, которые имеют причастность к преступлениям на территории Беларуси.

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# Прокуратура Беларуси # общество # Дмитрий Брылев # Андрей Швед # Фотофакт

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