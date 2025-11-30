В Риме прошла крупная антиправительственная манифестация

Акцию протеста устроили несколько профсоюзных организаций и групп активистов. Манифестанты прошли по центральной части города. Среди участников было много молодежи. В толпе раздавались призывы к отставке премьер-министра. Этой акции протеста предшествовала еще одна. Днем ранее несколько профсоюзов провели общенациональную забастовку, которая коснулась в основном транспортного сектора и образовательных учреждений. Манифестации и шествия охватили более 50 городов. Все это – знак протеста против проходящего одобрение в парламенте проекта бюджета на следующий год, в котором сокращены расходы на социальные статьи.