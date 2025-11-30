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В Риме прошла крупная антиправительственная манифестация

30 ноября 2025 07:42
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В Риме прошла крупная антиправительственная манифестация. Протестующие выступали против экономики войны нынешнего правительства и в поддержку Палестины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Риме прошла крупная антиправительственная манифестация-2

Акцию протеста устроили несколько профсоюзных организаций и групп активистов. Манифестанты прошли по центральной части города. Среди участников было много молодежи. В толпе раздавались призывы к отставке премьер-министра. Этой акции протеста предшествовала еще одна. Днем ранее несколько профсоюзов провели общенациональную забастовку, которая коснулась в основном транспортного сектора и образовательных учреждений. Манифестации и шествия охватили более 50 городов. Все это – знак протеста против проходящего одобрение в парламенте проекта бюджета на следующий год, в котором сокращены расходы на социальные статьи.

# Италия # Новости Италии

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