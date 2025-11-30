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Польша запустила в космос первые военные разведывательные спутники

30 ноября 2025 07:41
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Тревожная одержимость Польши вопросами собственной безопасности достигла астрономических масштабов. Страна запустила в космос первые военные разведывательные спутники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша запустила в космос первые военные разведывательные спутники-2

Как сообщают СМИ, аппараты отправились на орбиту на этой неделе с базы ВВС США в штате Калифорния. Разработка спутников велась консорциумом финского производителя в сотрудничестве с польскими компаниями. Цена такого «скачка в будущее» впечатляет. Начальная сумма сделки составляет около 250 миллионов евро с опцией на приобретение еще трех спутников. 

Польша запустила в космос первые военные разведывательные спутники-4

Рафал Моджевский, глава аэрокосмической компании (Польша):
Это наблюдательный и разведывательный спутник, который позволяет нам получать снимки Земли независимо от погодных условий и времени суток. Аппарат весит около 150 килограммов – он в 10 раз меньше традиционных спутников и при этом позволяет получать такое же качество изображений.

Больше всех удовлетворен театром околоземной военной паранойи премьер Польши Дональд Туск. Он назвал происходящее «гигантским прыжком для Польши». И все же, в стремлении к небесам, важно не забывать о земных реалиях: чем выше взлетаешь, тем ощутимее удар при падении.

# Польша

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