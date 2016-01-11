Прямой эфир

В Беларуси разработана карта гастрономического туризма страны

11 января 2016 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси разработана карта гастрономического туризма страны. На ней отмечены места, где можно попробовать аутентичные национальные блюда. Электронную версию  разместят в Интернете. В качестве приложения к карте составлен кулинарный сборник, куда войдет около 100 рецептов национальной белорусской кухни.

Обозначат здесь и даты «вкусных» мероприятий во всех регионах страны. Будь то праздник ухи в Могилеве или полюбившийся многим Международный фестиваль «Мотальскія прысмакi». Специально для проекта разработан фирменный стиль кулинарной карты. Ее эмблемой станут скрещенные ложка и вилка, стилизованные под национальный орнамент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Национальная белорусская кухня

Другие новости рубрики

Все новости
Национальная академия наук Беларуси наградила 25 самых выдающихся сотрудников за минувшие пару лет
11 января 2016 07:40

Национальная академия наук Беларуси наградила 25 самых выдающихся сотрудников за минувшие пару лет

Снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 11 января
11 января 2016 07:35

Снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 11 января

В Минске в 2016 году расширят перечень специальностей, которые могут освоить обратившиеся в службы занятости
11 января 2016 07:31

В Минске в 2016 году расширят перечень специальностей, которые могут освоить обратившиеся в службы занятости