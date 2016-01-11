Новости Беларуси. В Беларуси разработана карта гастрономического туризма страны. На ней отмечены места, где можно попробовать аутентичные национальные блюда. Электронную версию разместят в Интернете. В качестве приложения к карте составлен кулинарный сборник, куда войдет около 100 рецептов национальной белорусской кухни.

Обозначат здесь и даты «вкусных» мероприятий во всех регионах страны. Будь то праздник ухи в Могилеве или полюбившийся многим Международный фестиваль «Мотальскія прысмакi». Специально для проекта разработан фирменный стиль кулинарной карты. Ее эмблемой станут скрещенные ложка и вилка, стилизованные под национальный орнамент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.