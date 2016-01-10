200 литров ухи: 10 команд приняли участие в рождественском кулинарном поединке в Могилёве

Новости Беларуси. Народные гулянья, спортивные состязания и праздник ухи. В Могилёве с размахом отмечают Колядки. В программе нашлось место и кулинарному поединку. А 200 литров супа из рыбы на всех и вовсе удивили. В ресторане под открытым небом побывала корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Для Петровича вкусная и наваристая уха – дело чести. Свое кулинарное мастерство в приготовлении сытной юшки оттачивает уже не первый год. А на празднике ухи, да еще и в Колядки, блюдо получается по истине волшебным.

Александр Усачев, участник праздника ухи:

Рыба должна быть речной. Главное, чтобы сначала самим поймать эту рыбу, а потом приготовить уху. Гарантирую самую вкусную!

Соревнования по приготовлению ухи на Рождество в Могилеве проводятся традиционно. Но такого размаха праздник еще не видал. На поляне в Печерском лесопарке развернулся своеобразный ресторан под открытым небом. В приготовлении ухи состязаются 10 команд. Не обошлось и без приятных сюрпризов.

Ирина Недобоева, СТВ:

А в этом огромном котле томится общегородская «уха дружбы». На 200 литров юшки – 20 кило рыбы. Щука, лещ карп. А подсластили блюдо заморским лососем. К слову, эту уху отведать сможет каждый гость праздника.

Ольга Устинова, шеф-повар:

Но у нашей ухи есть изюминка. Капитаны всех 10-ти команд принесли нам свои секретные специи. Уха обещает быть вкусной и наваристой.

На праздник пришли сотни горожан. Многие целыми семьями. Чтоб и ухи отведать, и концерт посмотреть, в веселых конкурсах и народных забавах поучаствовать.

Народные рождественские гуляния проходят во всех уголках области. Впечатлений хватит всем, обещают организаторы, ведь развлекательная программа пестрит разнообразием: от праздничных концертов, до спортивных состязаний.