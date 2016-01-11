Новости Беларуси. В Минске в 2016 году расширят перечень специальностей, которые могут освоить обратившиеся в службы занятости. В списке — специалист по логистике, секретарь и инспектор отдела кадров. Также можно будет пройти курсы тестировщиков программного обеспечения и специалистов по организации закупок.

Предложения для безработных сформированы с учетом того, какие специалисты востребованы на рынке труда и в ком нуждаются конкретные наниматели. Отметим, что уровень регистрируемой безработицы в Беларуси — один из самых низких среди стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.