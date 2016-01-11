Национальная академия наук Беларуси наградила 25 самых выдающихся сотрудников за минувшие пару лет

Академией наук Беларуси принято раз в два года подводить итоги и награждать самых выдающихся сотрудников за минувшие пару лет. В этом году такой награды были удостоены двадцать пять лауреатов. Трое из них – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ: Александр Груша, директор ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Колоса Национальной академии наук Республики Беларусь», Александр Стефанович, заведующий отделом редких книг и рукописей ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Колоса Национальной академии наук Республики Беларусь», Марина Лис, научный сотрудник ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Колоса Национальной академии наук Республики Беларусь».