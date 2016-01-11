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Снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 11 января

11 января 2016 07:35
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Новости Беларуси. Снег и порывистый ветер. Сегодня, 11 января, Беларусь окажется в плену неблагоприятных погодных явлений. Сложная обстановка сохранится на дорогах республики. Гололедица потребует повышенного внимания у водителей.

МЧС и вовсе рекомендует отказаться от поездок на личном автотранспорте. В ближайшие сутки на дорогах ожидаются снежные заносы. Температура воздуха будет колебаться в зависимости от региона. Теплее всего будет по юго-западу. Здесь может быть до +2 градусов. На севере страны — до минус 11.

Отметим, что с начала года только в Минской области 26 человек пострадали от мороза. Двое и вовсе скончались от переохлаждения.

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# общество # Погода в Беларуси

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