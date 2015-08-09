Новости Беларуси. Праздник со вкусом. На Брестчине прошёл VII Международный фестиваль «Мотальскія прысмакі». Несмотря на 36-градусную жару, на кулинарный фест собралось порядка 5 тысяч гостей из России, Украины и Польши. Блюда по старинным рецептам дегустировала и корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Нина Кульдеба, знатная мотольская кулинарка, подготовку к фестивалю начала заранее. Как она говорит, гостей привыкла встречать настоящими «прысмакамі». Готовить «по-мотольски» женщину научила свекровь, а многие рецепты и вовсе достались ей по наследству от бабушек.

«Гуси от Нины Николаевны» разлетались со стола буквально на глазах.

Колбасы по старинным рецептам, фирменная фаршированная рыба, медовуха –на фестивальных столах традиционные белорусские блюда, на ремесленных рядах – настоящие произведение искусства от самобытных мастеров.

О народной культуре на фестивале «Мотальскія прысмакі» рассказывали и ей удивляли 380 участников.

Валентина Бородинчик, организатор фестиваля:

Одна из главных задач – показать богатство и колорит традиционной культуры – и культурного, и гастрономического наследия этого региона. Мы показываем еще и обряды, и традиции, которые живут на этой земле. Они яркие, необычные и передаются из поколения в поколение.

Одна из традиций, которой до сих пор строго придерживаются мотоляне, –особенная выпечка свадебного каравая. О ней, без преувеличения, знают во всем мире – уникальный обряд занесен в Список нематериального наследия ЮНЕСКО.

С каждым годом гастрономический фест набирает обороты: «прысмакі-2015» посетило порядка 5 тысяч гостей.

Участницы этого популярного украинского коллектива фестивальные ряды осматривают по-хозяйски – обращают внимание на каждую мелочь.

Наталья Фалион, участник фестиваля (Украина):

Очень чисто, уютно, аккуратно – это сразу бросается в глаза. Как только пересекли границу, чувствуется рука хозяина. Мы сельские хозяйки – чистота на улице и во дворе – это очень важно для нас. А у вас чистота в стране – это не менее важно, чем во дворе.

Нина Белецка , участник фестиваля (Польша):

Нам тут очень нравится. У вас очень хорошие люди – добросердечные, приветливые. К кому бы мы не обратились, везде нам помогают с улыбками на лице. Встречают нас здесь очень тепло. Не первый раз приезжаем в Беларусь. Видим, как развивается ваша страна. Наши страны очень близки. Если бы не граница и финансовые вопросы, приезжали бы к вам чаще.

Эта семейная пара из Москвы сегодня называет себя «местными жителями». Татьяна и Виктор переехали из России меньше года назад и на фестивале оказались впервые.

Татьяна Костюковская, житель агрогородка Мотоль:

Мы не ожидали, что это будет так необыкновенно, весело, интересно. И как будто в Мотоле появился другой город. Все какое-то родное, все какое-то очень свое.

Виктор Егин, житель агрогородка Мотоль:

Тихо, спокойно. Здесь просто нужно жить. Просто жить.

Фестиваль для многих стал настоящим открытием. Приезжие гости заверяли, что обязательно вернуться сюда ровно через год.