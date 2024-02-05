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Гигин про итоги ВГС: ни в одном пункте нет ущемления суверенитета участников

05 февраля 2024 14:01
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Какую роль сыграло Союзное государство в жизни Беларуси и России? Какие перспективы у интеграционного объединения и будет ли расширен состав его участников? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Гигин про итоги ВГС: ни в одном пункте нет ущемления суверенитета участников-1

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления белорусского общества «Знание»:
По итогам Высшего госсовета и реализованных программ мы не видим ни в одном пункте ущемления суверенитета каждого из участников. Мы даже пока на данном этапе не ведем речь о делегировании суверенитета. Допустим, если мы сравним с европейской интеграцией, там априори государства на этом этапе, который заявляет о присоединении к ЕС, даже на стадии заявки оно лишается значительной части суверенитета. Оно отдает целые отрасли, направления своей политики, особенно экономической, социальной, аграрной политики под внешнее управление. 

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# Международная политика # общество # Вадим Гигин # Надежда Сасс

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