Гигин про итоги ВГС: ни в одном пункте нет ущемления суверенитета участников

Какую роль сыграло Союзное государство в жизни Беларуси и России? Какие перспективы у интеграционного объединения и будет ли расширен состав его участников? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу « САСС уполномочен заявить ».

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления белорусского общества «Знание»:

По итогам Высшего госсовета и реализованных программ мы не видим ни в одном пункте ущемления суверенитета каждого из участников. Мы даже пока на данном этапе не ведем речь о делегировании суверенитета. Допустим, если мы сравним с европейской интеграцией, там априори государства на этом этапе, который заявляет о присоединении к ЕС, даже на стадии заявки оно лишается значительной части суверенитета. Оно отдает целые отрасли, направления своей политики, особенно экономической, социальной, аграрной политики под внешнее управление.