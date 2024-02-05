Международный наблюдатель проверил работу окружных комиссий в Гомеле

Процессу подготовки и проведения выборов будет дана объективная, беспристрастная оценка. В этом заверил международный долгосрочный наблюдатель Евгений Клемезь, посещая окружные избирательные комиссии в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В администрации Железнодорожного и Центрального районов города идет подготовка к единому дню голосования, оформляется наглядная агитация. Комиссии сверяют точность и достоверность данных о кандидатах, изучают сведения в биографических справках. Их используют в информационных материалах для избирателей, которые должны быть готовы до 9 февраля. Наблюдателю из России уже показали образцы этой печатной продукции.

Евгений Клемезь, международный наблюдатель от СНГ:

Мы даем объективную, беспристрастную оценку процессу подготовки и проведения выборов во всех государствах. Мы не вмешиваемся в процесс голосования. Наша задача – наблюдать, и только после этого мы будем делать выводы. Я уверен, что заключения будут соответствовать реальности.