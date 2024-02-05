Международный наблюдатель проверил работу окружных комиссий в Гомеле
Процессу подготовки и проведения выборов будет дана объективная, беспристрастная оценка. В этом заверил международный долгосрочный наблюдатель Евгений Клемезь, посещая окружные избирательные комиссии в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В администрации Железнодорожного и Центрального районов города идет подготовка к единому дню голосования, оформляется наглядная агитация. Комиссии сверяют точность и достоверность данных о кандидатах, изучают сведения в биографических справках. Их используют в информационных материалах для избирателей, которые должны быть готовы до 9 февраля. Наблюдателю из России уже показали образцы этой печатной продукции.
Евгений Клемезь, международный наблюдатель от СНГ:
Мы даем объективную, беспристрастную оценку процессу подготовки и проведения выборов во всех государствах. Мы не вмешиваемся в процесс голосования. Наша задача – наблюдать, и только после этого мы будем делать выводы. Я уверен, что заключения будут соответствовать реальности.
Евгений Клемезь также поинтересовался, в каком составе работают окружные избирательные комиссии. Для их представителей сейчас параллельно проводят тренинги и семинары, в том числе с силовыми ведомствами, чтобы из поля зрения не выпали вопросы безопасности.