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Международный наблюдатель проверил работу окружных комиссий в Гомеле

05 февраля 2024 13:49
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Процессу подготовки и проведения выборов будет дана объективная, беспристрастная оценка. В этом заверил международный долгосрочный наблюдатель Евгений Клемезь, посещая окружные избирательные комиссии в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный наблюдатель проверил работу окружных комиссий в Гомеле-1

В администрации Железнодорожного и Центрального районов города идет подготовка к единому дню голосования, оформляется наглядная агитация. Комиссии сверяют точность и достоверность данных о кандидатах, изучают сведения в биографических справках. Их используют в информационных материалах для избирателей, которые должны быть готовы до 9 февраля. Наблюдателю из России уже показали образцы этой печатной продукции.

Международный наблюдатель проверил работу окружных комиссий в Гомеле-4

Евгений Клемезь, международный наблюдатель от СНГ:
Мы даем объективную, беспристрастную оценку процессу подготовки и проведения выборов во всех государствах. Мы не вмешиваемся в процесс голосования. Наша задача – наблюдать, и только после этого мы будем делать выводы. Я уверен, что заключения будут соответствовать реальности.

Международный наблюдатель проверил работу окружных комиссий в Гомеле-7

Евгений Клемезь также поинтересовался, в каком составе работают окружные избирательные комиссии. Для их представителей сейчас параллельно проводят тренинги и семинары, в том числе с силовыми ведомствами, чтобы из поля зрения не выпали вопросы безопасности.

# Выборы в Беларуси # общество

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