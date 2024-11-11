В Беларуси разрабатывают торговую онлайн-площадку для производителей товаров сельхозназначения

Все более популярным становится удаленный шопинг. Покупатели ценят его за удобство. В Беларуси разрабатывают торговую онлайн-площадку для производителей товаров сельскохозяйственного назначения. Масштабный маркетплейс для юридических лиц соберет всех игроков рынка, сведет напрямую с хозяйствами и фермерами. Здоровая конкуренция и никаких посредников. Как бонус – цифровое сопровождение сделок юридических лиц через электронную подпись, помощь в закупках и оформлении, даже доставка товаров до пункта назначения. Как будет выглядеть агрошопинг в несколько кликов, знает Кристина Протосовицкая.

Онлайн-площадка обещает стать крупнейшей в стране и объединит максимальное количество коммерческих предложений по технике, запчастям и семенам. Магистральные переговоры с производителями и дилерами уже прошли – от «Гомсельмаш» до МТЗ и «Амкодор». Сайт в стадии разработки – тестируют функционал в режиме ограниченного доступа. Запустить планируют до конца года.

Эдуард Жук, директор компании «ПроАгроСфера», кандидат сельскохозяйственных наук:

Потребность назрела из-за ситуации со снабжением. Если брать запасные части, не всегда своевременно сельхозпредприятия могли их получать. Не всегда полноценно могли сравнить, поскольку разная логистика поставки формировала разные цены. И на все это нужно время. И не всегда оно есть. Особенно когда идут полевые работы. Сервисом предусмотрено при установке его в рабочий формат – осуществление всех операций за 10 минут.