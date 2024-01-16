В Беларуси растёт число травмированных из-за катания на тюбингах

Число травмированных из-за катания на тюбингах растет. Опасное зимнее развлечение вызывает обеспокоенность медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала зимы в больницы и поликлиники обратились уже более 200 детей с травмами, которые они получили на ледяных горках. Высокая скорость и неуправляемость ватрушки может привести к печальным последствиям, иногда даже к гибели. Тех, кто решился на спуск в необорудованных местах, зачастую на финише встречают кареты скорой помощи. Только за последние сутки в РНПЦ неврологии и нейрохирургии доставлены трое детей после катания на тюбинге. Одному из них потребовалась операция.

Александр Корень, врач-нейрохирург РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

На сегодня с момента открытия сезона (после выпадения первого снега) уже обратились 50 человек. Часть из них госпитализирована с различными степенями тяжести черепно-мозговой травмы. Большая часть детей с ушибами мягких тканей, ушибленными ранами была отпущена домой.

Анна Соловьева, врач-нейрохирург РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Обезопасить в первую очередь – это кататься на приспособленным трассах. Это первый превентивный метод. Количество детей-пациентов, поступающих к нам в стационар, которые катались на приспособленным местах, крайне низкое. Количество детей, поступающих к нам в стационар, катающихся во дворах, на парковках, очень высокий. Следовательно, те дети, которые получают серьезные травмы, – это те, которые катались в неприспособленных местах.