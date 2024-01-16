МГЛУ хочет внедрить практику двойных дипломов

Сразу два документа о высшем образовании смогут получить студенты иняза. Минский государственный лингвистический университет изучает возможность внедрения практики двойных дипломов. Детали сотрудничества обсуждают с китайскими коллегами. Предполагается, что белорусские студенты будут изучать часть дисциплин в стенах МГЛУ, а после отправятся на обучение в Поднебесную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О подготовке молодых специалистов и развитии экспорта образовательных услуг 16 января говорили с Игорем Петришенко. Заместитель премьер-министра встретился со студентами и преподавателями. Сейчас МГЛУ сотрудничает с вузами более чем 30 стран. Число образовательных программ с каждым годом растет. В ближайшее время в рамках договора о сотрудничестве в Минск приедут студенты из Таджикистана.

Екатерина Екторова, студентка Минского государственного лингвистического университета: Я иностранная студентка из Казахстана и учусь на факультете межкультурных коммуникаций. Поступала по программе международных договоров между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Я окончила школу с красным дипломом и считаю, что для мотивированного и действительно инициативного студента опыт обучения за рубежом может стать уникальным. И получить качественное образование достаточно важно.

Наталья Лаптева, ректор Минского государственного лингвистического университета:

Мы набираем динамику и открываем для себя новые горизонты, предлагая иностранным обучающимся новые программы. Прежде всего мне хотелось бы говорить о новом проекте, который мы предлагаем в рамках изучения русского языка как иностранного на базе открывшегося в университете лаборатории русского языка как иностранного. Мы уже провели первый международный экзамен по русскому языку как иностранному.

Также студенты иняза смогут изучать отдельные предметы с помощью искусственного интеллекта. Дисциплины по использованию нейросетей уже введены в учебный план.